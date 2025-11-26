Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Como vai trabalhar a nova comissão de combate à fraude no SNS?
Ouça aqui o Explicador.

Explicador Renascença

Como vai trabalhar a nova comissão de combate à fraude no SNS?

26 nov, 2025 • Anabela Góis


Recentes fraudes justificaram a criação desta unidade presidida pelo juiz Carlos Alexandre. O caso do dermatologista que ganhou mais de 700 mil euros em consultas e cirurgias fora do turno e a médica suspeita de prescrições de Ozempic a pessoas não diabéticas são exemplos.

Conhecido pela sua atuação em processos mediáticos como a Operação Marquês, o juiz Carlos Alexandre vai chefiar a nova unidade de combate à fraude no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A nova resolução foi publicada esta quarta-feira em Diário da República e a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, já informou o responsável pela comissão. Quem vai presidir a comissão e como vão ser os trabalhos?

O Explicador Renascença esclarece.

Quem vai liderar a comissão de combate à fraude?

O escolhido para a liderança da comissão é o juiz Carlos Alexandre, conhecido pela sua atuação em processos mediáticos como a Operação Marques. A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias esta quarta-feira e, entretanto, confirmada à Renascença por fonte do Governo.

A ministra disse ainda que Carlos Alexandre tomará posse ainda este ano.

Há assim tantos casos de fraude para criar esta comissão?

São bastantes os casos noticiados no decorrer deste ano e esta unidade vai tentar evitá-los. Um dos mais recentes e conhecidos é o do dermatologista que ganhou mais de 700 mil euros em consultas e cirurgias fora do horário de trabalho, incluindo aos próprios pais, realizadas no Hospital de Santa Maria em Lisboa.

Um outro caso divulgado na semana passada foi o da Operação Obélix. Um médica foi detida no Porto, por suspeita de prescrições de Ozempic, um medicamento comparticipado para a diabetes. A médica prescrevia-o a pessoas que, não sendo diabéticas, queriam apenas perder peso.

A endocrinologista é suspeita de ter lesado o Estado em mais de 3 milhões de euros.

Juiz Carlos Alexandre vai liderar combate à fraude no SNS

Juiz Carlos Alexandre vai liderar combate à fraude no SNS

A unidade terá como missão centralizar, coordenar (...)

Como vai funcionar?

A Comissão passa a centralizar, coordenar e executar a estratégia de deteção e prevenção de fraudes no serviço público de saúde. Os casos anómalos podem ser detetados logo por esta unidade ou podem-lhe ser reportados por qualquer entidade pública ou privada.

A Comissão vai analisar indicadores de fraude através de inspeções, auditorias, inquéritos ou peritagens. Se forem detetadas possíveis práticas ilícitas, os casos são encaminhados à Justiça.

De acordo com o que adiantou esta quarta-feira o Jornal de Notícias, a meta é alcançar uma poupança para o Estado a rondar os 800 milhões de euros em três anos.

Como vai ser a relação entre a comissão e o Governo?

A entidade de combate à fraude no SNS é autónoma e fica com a capacidade de propor ao Governo medidas, como alterações de leis ou de regulamentos, que permitam melhorar o sistema.

Nos primeiros 15 dias de cada ano, a Comissão define as suas prioridades de atuação , dando a conhecê-las aos Ministérios da Justiça e da Saúde.

"Muito feliz". Ministra confirma Carlos Alexandre para liderar comissão antifraude do SNS

"Muito feliz". Ministra confirma Carlos Alexandre para liderar comissão antifraude do SNS

A Iniciativa Liberal requereu a audição parlamenta(...)

Para além de líder da comissão, que outras responsabilidades tem o juiz?

Carlos Alexandre também é juiz desembargador, estava no Tribunal da Relação de Lisboa. Chegou a ser conhecido como super-juiz pelo trabalho no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, onde esteve cerca de 20 anos, conduzindo processos como a Operação Marquês ou os casos BES, Face Oculta, Monte Branco e EDP.

Agora vai exercer um mandato de três anos à frente da Comissão de combate à fraude na saúdes. Por mês vai receber cerca de seis mil e 100 euros brutos. mais um abono de representação de dois mil e 400 euros por mês. Carlos Alexandre pode, contudo, optar por manter o salário de origem.

Quem mais vai estar na equipa?

Ainda não são conhecidos os nomes, mas sabe-se que a equipa vai contar com seis representantes permanentes: Polícia Judiciária, Inspeção-Geral das Finanças, Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Administração Central do Sistema de Saúde e Infarmed (a Autoridade Nacional do Medicamento).

Todos os nomeados vão integrar a Comissão em regime de exclusividade, por um período igual de três anos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Adolescência prolonga-se até aos 32 anos, diz novo estudo. Como é que se chegou a esta conclusão?
26 nov, 2025

Adolescência prolonga-se até aos 32 anos, diz novo estudo. Como é que se chegou a esta conclusão?

Qual é o peso do setor privado no Sistema Nacional de Saúde?
25 nov, 2025

Qual é o peso do setor privado no Sistema Nacional de Saúde?

"Vai ser um inverno duro". Nova estirpe da gripe A vai colocar mais pressão no SNS?
25 nov, 2025

"Vai ser um inverno duro". Nova estirpe da gripe A vai colocar mais pressão no SNS?

O que está a acontecer na Venezuela para que as companhias aéreas cancelem voos?
24 nov, 2025

O que está a acontecer na Venezuela para que as companhias aéreas cancelem voos?

O que ficou decidido depois da reunião entre os EUA e a Ucrânia para o plano de paz?
24 nov, 2025

O que ficou decidido depois da reunião entre os EUA e a Ucrânia para o plano de paz?

Porque estão a faltar medicamentos nos hospitais públicos?
21 nov, 2025

Porque estão a faltar medicamentos nos hospitais públicos?

Escutas omitidas a António Costa comprometem Operação Influencer?
21 nov, 2025

Escutas omitidas a António Costa comprometem Operação Influencer?

Porque é que a Ryanair vai deixar de voar para os Açores?
20 nov, 2025

Porque é que a Ryanair vai deixar de voar para os Açores?

Novo plano de paz dos EUA exige que Ucrânia conceda território à Rússia?
20 nov, 2025

Novo plano de paz dos EUA exige que Ucrânia conceda território à Rússia?

Portugal é um "craque" na língua inglesa a nível mundial?
19 nov, 2025

Portugal é um "craque" na língua inglesa a nível mundial?

Os ficheiros Epstein podem colocar em causa a Presidência de Trump?
19 nov, 2025

Os ficheiros Epstein podem colocar em causa a Presidência de Trump?

O que levou a Polícia Judiciária a fazer buscas na TAP e no grupo Barraqueiro?
18 nov, 2025

O que levou a Polícia Judiciária a fazer buscas na TAP e no grupo Barraqueiro?

Plano de Trump para Gaza aprovado. O que é que vai acontecer?
18 nov, 2025

Plano de Trump para Gaza aprovado. O que é que vai acontecer?

O que muda com as novas leis anti-ocupações ilegais?
17 nov, 2025

O que muda com as novas leis anti-ocupações ilegais?

EUA e Venezuela estão na iminência de uma guerra?
17 nov, 2025

EUA e Venezuela estão na iminência de uma guerra?

Os novos portugueses. Quem são, de onde vêm e onde moram?
14 nov, 2025

Os novos portugueses. Quem são, de onde vêm e onde moram?

Mulheres em Portugal trabalham dois meses à borla? O que dizem os números da desigualdade salarial?
14 nov, 2025

Mulheres em Portugal trabalham dois meses à borla? O que dizem os números da desigualdade salarial?

Como é que funciona a nova Loja do Cidadão Virtual?
13 nov, 2025

Como é que funciona a nova Loja do Cidadão Virtual?

Vem aí uma tempestade solar. Há risco de um novo apagão?
13 nov, 2025

Vem aí uma tempestade solar. Há risco de um novo apagão?

O que mostram os números da Saúde? Tempos de espera em queda e subida dos internamentos sociais
12 nov, 2025

O que mostram os números da Saúde? Tempos de espera em queda e subida dos internamentos sociais

Proibição de telemóveis nas escolas vai alargar-se no próximo ano letivo?
12 nov, 2025

Proibição de telemóveis nas escolas vai alargar-se no próximo ano letivo?

Que mudanças quer o Governo fazer nas leis do trabalho?
11 nov, 2025

Que mudanças quer o Governo fazer nas leis do trabalho?

COP30 deve assumir medidas concretas depois de reconhecer fracasso de objetivo anterior?
11 nov, 2025

COP30 deve assumir medidas concretas depois de reconhecer fracasso de objetivo anterior?

Sarkozy libertado ao fim de 20 dias. Porquê?
10 nov, 2025

Sarkozy libertado ao fim de 20 dias. Porquê?

Novas regras da portabilidade do número de telemóvel. O que muda?
10 nov, 2025

Novas regras da portabilidade do número de telemóvel. O que muda?

Quando passa a ser pago o IUC?
07 nov, 2025

Quando passa a ser pago o IUC?

Vai haver um apagão este fim de semana em várias regiões do país. Quais são as zonas afetadas?
07 nov, 2025

Vai haver um apagão este fim de semana em várias regiões do país. Quais são as zonas afetadas?

Martínez diz que dá oportunidades a novos jogadores na seleção. Será mesmo assim?
06 nov, 2025

Martínez diz que dá oportunidades a novos jogadores na seleção. Será mesmo assim?

Mais de mil médicos tarefeiros ameaçam paralisar urgências. O que está em causa?
06 nov, 2025

Mais de mil médicos tarefeiros ameaçam paralisar urgências. O que está em causa?

Bruxelas investiga metro de Lisboa. O que vai acontecer?
05 nov, 2025

Bruxelas investiga metro de Lisboa. O que vai acontecer?

Regresso do vasilhame. Comprar bebidas vai implicar o pagamento do valor do depósito?
05 nov, 2025

Regresso do vasilhame. Comprar bebidas vai implicar o pagamento do valor do depósito?

Polémica no Dragão com Fábio Veríssimo. O que está em causa?
04 nov, 2025

Polémica no Dragão com Fábio Veríssimo. O que está em causa?

Intruso colocou saco ilegal dentro da prisão. Há mais casos destes?
04 nov, 2025

Intruso colocou saco ilegal dentro da prisão. Há mais casos destes?

Porque é que há tantos atrasos no pagamento do apoio à renda?
03 nov, 2025

Porque é que há tantos atrasos no pagamento do apoio à renda?

A ministra da Saúde foi mal informada sobre o caso da grávida que morreu no Amadora-Sintra?
03 nov, 2025

A ministra da Saúde foi mal informada sobre o caso da grávida que morreu no Amadora-Sintra?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.