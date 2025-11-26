Como vai trabalhar a nova comissão de combate à fraude no SNS?

Conhecido pela sua atuação em processos mediáticos como a Operação Marquês, o juiz Carlos Alexandre vai chefiar a nova unidade de combate à fraude no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A nova resolução foi publicada esta quarta-feira em Diário da República e a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, já informou o responsável pela comissão. Quem vai presidir a comissão e como vão ser os trabalhos?

O Explicador Renascença esclarece.

Quem vai liderar a comissão de combate à fraude?

O escolhido para a liderança da comissão é o juiz Carlos Alexandre, conhecido pela sua atuação em processos mediáticos como a Operação Marques. A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias esta quarta-feira e, entretanto, confirmada à Renascença por fonte do Governo.

A ministra disse ainda que Carlos Alexandre tomará posse ainda este ano.

Há assim tantos casos de fraude para criar esta comissão?

São bastantes os casos noticiados no decorrer deste ano e esta unidade vai tentar evitá-los. Um dos mais recentes e conhecidos é o do dermatologista que ganhou mais de 700 mil euros em consultas e cirurgias fora do horário de trabalho, incluindo aos próprios pais, realizadas no Hospital de Santa Maria em Lisboa.

Um outro caso divulgado na semana passada foi o da Operação Obélix. Um médica foi detida no Porto, por suspeita de prescrições de Ozempic, um medicamento comparticipado para a diabetes. A médica prescrevia-o a pessoas que, não sendo diabéticas, queriam apenas perder peso.



A endocrinologista é suspeita de ter lesado o Estado em mais de 3 milhões de euros.

