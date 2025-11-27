A idade de reforma vai voltar a subir? Porquê?

A esperança média de vida voltou a aumentar e com ela também deverá subir a idade legal de reforma - e as penalizações para quem deixar o mercado de trabalho antes de completar os anos de descontos.

O valor de referência é divulgado todos os anos em novembro e serve de referência para a determinação da idade normal de acesso à pensão de velhice do regime geral de Segurança Social e do fator de sustentabilidade a aplicar ao montante estatutário das pensões de velhice do regime geral de Segurança Social.

Para onde é que vai a idade da reforma?

Para já deve subir dois meses. Quem se reformar em 2027, só pode fazê-lo aos 66 anos e 11 meses.

Os cálculos, ainda provisórios, são do Instituto Nacional de Estatística que, todos os anos por esta altura, divulga dados sobre mortalidade, que dão origem ao cálculo do chamado fator de sustentabilidade.

Se se confirmarem, a esperança média de vida aos 65 anos passou dos 20,02 para os 20,19 anos, o que resulta - como disse - em mais dois meses de trabalho para quem se reformar no ano que vem

E quem se reformar antecipadamente?

Vai ter de enfrentar um corte que deve rondar os 17,63% - só daqui por um ano é que será conhecido o valor oficial - a que se soma ainda uma penalização de 0,5% por cada mês de antecipação.

Mas estamos a falar de indicadores gerais... porque a idade legal de reforma depende dos anos que a pessoa trabalhou... e da idade com que entrou no mercado de trabalho e da profissão.

Mas a tendência é, claramente, de subida. Onde é que vamos parar?

Por este andar.. vamos ser um dos países da OCDE - a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico - onde é preciso trabalhar até mais tarde.

Um relatório divulgado esta quinta-feira antecipa que uma pessoa que tenha entrado no mercado de trabalho em 2024, com 22 anos, vai ter de trabalhar até aos 68 anos.

O mesmo relatório coloca-nos no grupo dos 8 países que, no futuro, vão ter a idade legal de reforma mais elevada, a par da Dinamarca, Estónia, Países Baixos, Suécia, Itália, Eslováquia e Reino Unido.

Mas há muitas discrepâncias entre os diferentes países?

Algumas. Atualmente, a idade média normal varia entre os 62 anos na Colômbia, Grécia, Luxemburgo e Eslovénia - a Turquia é um caso atípico, com uma idade normal de reforma de 52 anos - e os 67 anos na Austrália, Dinamarca, Islândia, Israel, Países Baixos e Noruega.

E não há boas notícias?

Há. Em média, os portugueses que trabalharem até à idade legal de reforma terão uma pensão ligeiramente acima dos 92% do último salário. Uma das mais altas taxas entre os países da OCDE... só ultrapassada nos Países Baixos e na Turquia onde esse valor é superior a 95%.

No extremo oposto, estão a Estónia, Irlanda, Coreia e Lituânia, com taxas de reposição líquida futuras inferiores a 40% do salário líquido.

E se as pessoas quiserem adiar a idade de reforma. Compensa?

Compensa embora haja pouca gente que o faça: em 2023 só 14% dos reformados portugueses acumulavam salário com pensão, uma percentagem bastante abaixo da média da OCDE que ronda os 22%.

Em todos os países da Organização é possível trabalhar para lá da idade e Portugal é um dos que o incentivam com bonificações e está entre os que dão mais benefícios.