Marcelo operado por causa de hérnia encarcerada. Tem de ser substituído?

O Presidente da República foi operado de emergência esta segunda-feira à noite, no Hospital de São João.

Marcelo Rebelo de Sousa foi diagnosticado com uma hérnia encarcerada.

O Explicador Renascença esclarece.

Tem de ser substituído?

Não. E, aliás, essa garantia foi dada nas últimas horas pelo chefe da Casa Civil da Presidência da República. A intervenção cirúrgica correu bem e Marcelo Rebelo de Sousa deverá ter alta dentro de dois dias.

Normalmente, a substituição do Chefe do Estado ocorre apenas nos casos de incapacidade permanente ou morte.

Neste caso, o impedimento é temporário e a recuperação deverá ser breve - cerca de duas semanas. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa mantém-se em funções, ainda que com uma agenda mais reduzida.

Mas - e isso é certo - sem necessidade de delegar as suas funções - neste caso, seriam delegadas ao Presidente da Assembleia da República, que é a segunda figura da hierarquia do Estado.

O que é uma hérnia encarcerada?

É uma parte do intestino que fica presa fora da cavidade abdominal e não consegue voltar para o local correto.

O encarceramento pode causar dor súbita e intensa, náuseas e vómitos.

Foram esses sintomas que levaram Marcelo Rebelo de Sousa a ser admitido de urgência no Hospital de São João.

Como é que se trata?

Cirurgia. É o único método possível para ultrapassar a situação.

Nos casos em que o intestino ainda está viável, o procedimento consiste em recolocá-lo na cavidade abdominal e fechar o orifício. Será esse o caso do Presidente da República.

Nos casos em que já haja problemas no intestino, pode ser necessário remover a parte afetada do intestino e fazer uma ligação entre as zonas saudáveis.

É uma situação grave?

Depende da rapidez com que é tratada. Se for com caráter urgente, normalmente o risco é reduzido.

Pode ser uma situação grave se o fluxo sanguíneo ficar comprometido - portanto, se houver um estrangulamento. Aí pode ocorrer necrose do intestino, perfuração e infeção grave.

Não é este o quadro do Presidente da República. A informação oficial é de que a operação correu bem e Marcelo Rebelo de Sousa já acordou e está bem disposto.

Qual é o tempo estimado de recuperação?

Neste caso, em que se corrige uma hérnia encarcerada sem necrose intestinal, a dor é controlada em 24 a 72 horas e dá-se alta hospitalar; depois, nas duas a quatro semanas seguintes, o Presidente pode retomar gradualmente as suas atividades, sendo necessário um ajustamento da agenda.

Marcelo Rebelo de Sousa deve reduzir deslocações, evitar longos períodos em pé e esforços, privilegiar atos formais que não impliquem esforço físico significativo, e retomar progressivamente compromissos presenciais conforme orientação médica.

A quantas cirurgias já foi submetido o Presidente da República?

Com esta, é a terceira cirurgia.

Em 2017, Marcelo Rebelo de Sousa corrigiu uma hérnia umbilical, no Hospital Curry Cabral. Em 2021, foi operado a duas hérnias inguinais no Hospital das Forças Armadas.