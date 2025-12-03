Apoios do E-Lar regressam a 11 de dezembro. O que é preciso para concorrer?

Vai ser retomado na quinta-feira, dia 11 de dezembro, o programa de incentivo à troca de eletrodomésticos.A segunda fase do programa E-Lar destina quase 61 milhões de financiamento.

O que é que muda em relação à primeira campanha?

Desde logo a verba disponível, que duplica. Na primeira fase, o programa disponibilizou um financiamento de 30 milhões de euros para apoiar a troca de eletrodomésticos menos eficientes por equipamentos elétricos. Desta vez, a dotação sobe para os 60,8 milhões de euros. Isto porque a primeira fase recebeu cerca de 40 mil candidaturas no espaço de uma semana, o que esgotou a totalidade da verba então disponível para este programa.

Finalmente, o prazo para as candidaturas foi alargado até junho do próximo ano, permitindo um melhor planeamento por parte das famílias que queiram aderir.

Quais são os equipamentos abrangidos?

Equipamentos a gás: fogões, fornos e esquentadores que podem ser trocados por equipamentos elétricos de classe A ou superior, ou seja, os mais eficientes. São placas elétricas convencionais ou de indução, fornos elétricos e termoacumulador elétrico.

Fora da campanha ficam os equipamentos de climatização, secagem de roupa ou com tecnologia de bomba de calor.

Quem pode candidatar-se?

Famílias residentes em Portugal que pretendam substituir equipamentos a gás por elétricos.

Metade da verba está reservada para clientes da tarifa social de energia elétrica, de modo a garantir que as famílias em situação económica mais vulnerável possam ter prioridade no acesso aos apoios.

Para ter direito à troca de eletrodoméstico, é necessário comprovar a posse do equipamento a substituir e adquirir o novo junto dos fornecedores aderentes ao E-Lar, que têm até esta quinta-feira para confirmar a sua participação no programa.

Há limites para o apoio financeiro?

Sim. No máximo, cada família poderá receber até 1.683 euros, dependendo do equipamento a substituir.

Outra novidade: haverá um apoio adicional de 50 euros para a selagem das tubagens de gás.

Quando e como posso candidatar-me?

As candidaturas abrem esta quinta-feira, e decorrem até que a verba se esgote ou, no máximo, até 30 de junho do próximo ano.

O processo é feito na plataforma online do Fundo Ambiental.

O que acontece a seguir?

Nos casos em que a candidatura for aprovada, os candidatos recebem um documento eletrónico de utilização única, válido por dois meses, para comprar o aparelho pretendido.