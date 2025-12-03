Como estão a responder as escolas às necessidades do ensino especial?

Uma em cada quatro turmas com alunos com necessidades está sobrelotada e não cumpre a lei, numa percentagem superior a que se verificava no ano passado.

Estes são os resultados do mais recente inquérito feito pela Fenprof à educação inclusiva nas nossas escolas, conhecidos no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência

O que está pior?

Há menos professores de educação especial, menos técnicos especializados e assistentes operacionais, apesar de haver mais alunos a precisar de apoio.

Participaram neste inquérito 147 diretores e cerca de oito em cada dez queixam-se de falta de pessoal que garanta uma educação verdadeiramente inclusiva.

Porque é que não são contratados? Não há professores disponíveis?

Sim, a falta de professores de ensino especial é um dos problemas. Dois terços das escolas reclamam falta de professores, um número que aumentou dez pontos percentuais em relação ao inquérito realizado no ano passado. As escolas abriram vagas mas sete em cada dez não conseguiram recrutar qualquer docente.

E a situação é agravada pela falta generalizada de professores, uma vez que em algumas escolas os diretores decidiram "deslocar" os docentes de educação especial para a titularidade de turmas, para assegurarem, por exemplo, turmas de 1.º ciclo.

E também faltam funcionários e técnicos especializados?

Sim. A esmagadora maioria dos diretores queixa-se da falta de assistentes operacionais.

Só nas escolas e agrupamentos que participaram neste levantamento, seriam precisos mais 557 assistentes.

Além disso, num universo de quase nove mil assistentes operacionais, só 5,2% têm formação adequada para trabalhar com alunos com necessidades especiais.

Também faltam técnicos especializados: seriam necessários pelo menos mais 350 terapeutas da fala, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, mediadores sociais e culturais e assistentes sociais... para responder aos alunos com necessidades.

E de quantos alunos é que estamos a falar?

São muitos, quase 15.500, a grande maioria com apoio direto, mas 9,1% recebem apenas "apoio indireto” e este número mais do que duplicou: em janeiro eram 4,4% os alunos sem acesso direto a um professor de educação especial.

Nestes casos e de acordo com este inquérito muitas vezes os professores, terapeutas ou psicólogos nem conhecem os alunos.

Com falta de professores e mais alunos com necessidades, há mais turmas sobrelotadas?

Sim, ou com excesso de estudantes do ensino especial, o que acontece em mais de um quarto dos casos.

Estas turmas deveriam ter menos de 20 alunos, e um máximo de dois com necessidades especiais, mas há situações em que chegam a ser seis, o que compromete o acompanhamento e o sucesso dos estudantes.

E a percentagem de turmas que não respeitam os parametros legais aumentou em comparação com o ano passado.