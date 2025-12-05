Por que é este sorteio do Mundial de futebol inédito?

Quantas seleções participam neste Mundial e como estão distribuídas por continentes?

São 48 seleções, o maior número de sempre numa fase final de um Campeonato do Mundo. A Europa contribui com 16 seleções, embora quatro ainda estejam por apurar através do play-off da UEFA. Da América do Sul participam seis seleções, de África nove, da Ásia oito, da América do Norte, Central e Caraíbas seis, e da Oceânia uma. Além destas, há ainda duas seleções que vão qualificar-se através do play-off intercontinental da FIFA.

Como foram organizados os potes do sorteio?

O sorteio segue o modelo habitual de quatro potes com 12 equipas cada, organizados com base no ranking da FIFA. As melhores seleções estão no pote 1, seguidas pelas restantes, em ordem decrescente de ranking. No entanto, há uma exceção: os três países anfitriões — Estados Unidos, México e Canadá — integram o pote 1, mesmo sem ranking suficiente. Estes países já têm lugar garantido em grupos específicos: México no Grupo A, Canadá no Grupo B e Estados Unidos no Grupo D. As bolas destes anfitriões terão uma cor diferente, para garantir que são sorteados nos respetivos grupos.

Quais são as restrições que a FIFA impôs ao sorteio?

Há várias regras a limitar o emparelhamento das equipas. Nenhum grupo pode ter mais do que uma seleção da mesma confederação, com exceção da UEFA. Como a Europa tem 16 seleções em prova, é permitido que cada grupo tenha até duas seleções europeias. Assim, Portugal pode vir a encontrar, por exemplo, a Croácia (pote 2) ou a Noruega (pote 3), mas nunca duas seleções africanas ou sul-americanas no mesmo grupo.

Outra restrição diz respeito às quatro seleções mais bem classificadas no ranking da FIFA: Espanha, Argentina, França e Inglaterra. Estas equipas serão colocadas em lados diferentes da árvore do torneio, o que significa que não se poderão defrontar antes da final, desde que todas terminem os seus grupos em primeiro lugar. Segundo a FIFA, esta medida visa garantir equilíbrio competitivo até às meias-finais, embora haja quem considere que beneficia as seleções mais fortes.

O sorteio revela já o calendário dos jogos de Portugal?

Ainda não. A definição das datas e locais dos jogos será divulgada pela FIFA no dia seguinte ao sorteio, já com os grupos definidos.