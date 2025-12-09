Greve geral. Portugal pode mesmo parar nesta quinta-feira?

A greve geral marcada pelas duas centrais sindicais para esta quinta-feira, 11 de dezembro, tem o objetivo de paralisar o país para protestar contra a reforma laboral. Esta é a primeira greve geral conjunta da CGTP e da UGT desde os tempos da Troika.

Prevê-se a adesão de muitos setores, especialmente nos setores da saúde, da educação e dos transportes. Mas quais são os trabalhadores que vão aderir a esta greve?

O Explicador Renascença esclarece.



Profissionais da saúde vão aderir à greve?

Médicos e enfermeiros já mostraram apoio à greve e a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, já avisou que o Serviço Nacional de Saúde poderá ser bastante afetado, mas disse ter "esperança" nos profissionais de saúde.

Ainda assim, há serviços mínimos decretados: cirurgias de urgência, serviços de internamento, cuidados intensivos e paliativos, tratamentos oncológicos e de hemodiálise estão em princípio garantidos.

Também os técnicos do INEM já anunciaram fazer greve, mas ainda estão em reuniões com a ministra da Saúde. Caso o encontro resulte em medidas positivas, os técnicos admitem poder recuar e não aderir ao protesto.

E as escolas vão estar de portas fechadas? E os transportes?

Muitos pais e encarregados de educação já estão a ser avisados para não levarem as crianças à escola, já que coincide com uma greve do pessoal não-docente.

Relativamente aos transportes públicos, metro, comboios, autocarros, barcos vão ser afetados pela greve e ainda não são conhecidos os serviços mínimos – exceto o Metro de Lisboa que já anunciou que não os vai ter, apesar da empresa insistir que é possível compatibilizar o exercício do direito à greve sem comprometer o serviço.



Já nos aeroportos prevê-se que pilotos, tripulantes e pessoal de terra vão aderir igualmente ao protesto.

Para além destes setores, as telecomunicações e a banca anunciaram interesse em protestar nesta quinta-feira



