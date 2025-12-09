Taxas de juro vão subir? Por que razão está a ser admitida essa possibilidade?

A semana arrancou com notícias que apontam para uma eventual subida das taxas de juro.

O Explicador Renascença esclarece.

Por que razão está a ser admitida essa possibilidade?

É pelo menos a interpretação de alguns analistas económicos às declarações recentes de Isabel Schnabel, membro do Conselho Executivo do Banco Central Europeu.

Em entrevista à agência Bloomberg, a responsável sublinha que a economia da Zona Euro está mais forte do que se imaginava pelo que não 3 de esperar uma descida nos próximos tempos

Quais são os sinais positivos da economia?

Os sinais positivos são, à escala europeia, desemprego baixo e crescimento salarial forte, a expansão da política fiscal com investimentos em defesa e infraestruturas, e a aceleração de investimentos privados apoiados em condições de financiamento favoráveis e atividades ligadas a inteligência artificial.

Com a economia mais robusta do que o esperado, é improvável uma descida das taxas de juro. Não é necessário adotar mecanismos para incentivar o consumo.

As taxas de juro podem mesmo subir?

O que a responsável diz é que os mercados esperam que o próximo movimento de taxa de juro seja um aumento.

Por isso, abre a porta a essa possibilidade.

Quando é que pode subir?

2027. É pelo menos o que indica Isabel Schnabel.

Há, contudo, um dado a ter em conta. Esta responsável sublinha também estar disponível para a assumir a liderança do banco central Europeu nesse ano.

O que a imprensa especializada escreve é que esta é uma ambição de Isabel Schabel que terá uma visão mais austera nas questões monetária do que a atual liderança.

Tudo isso não contraria a ideia de que as taxas de juro iriam estabilizar nos próximos quatro anos?

Exatamente, e não foi só o BCE a dizer isso. Também o FMI antecipa uma estabilização dos juros na Europa.

Contudo, para além das diferentes perspetivas que possam surgir, há sempre que ter em conta a possibilidade de alguns imprevistos como foi o caso da guerra da Ucrânia e, anteriormente, a pandemia. Aconselha-se por isso máxima atenção a todas as flutuações.