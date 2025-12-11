O que é que aconteceu para o país ir para greve geral?

É inevitável falar da greve geral. É a primeira convocada pelas duas centrais sindicais desde 2013 e já está a ter efeitos por todo o país.

Mas como é que chegamos até aqui?

O Explicador Renascença esclarece.

Por que motivo foi marcada esta greve geral?

Por causa da proposta do Governo para alterar as leis do trabalho. Tanto a UGT como a CGTP falam num ataque sem precedentes às condições de trabalho.

Falam de uma proposta que surge fora de tempo e denunciam a eternização da precariedade e a facilitação dos despedimentos.

O que propôs o Governo?

São cerca de 100 as alterações apresentadas pelo Governo às leis do trabalho apresentadas em julho.

Entre as propostas está o alargamento dos contratos a prazo de seis meses para um ano de duração mínima. Assim como a justificação de contratos a prazo com o facto de o trabalhador contratado nunca ter tido um vínculo por tempo indeterminado. Ou seja, manter alguém sempre com contratos a prazo por nunca ter estado nos quadros.

Outra alteração polémica: a simplificação do despedimento por justa causa, acabando com a necessidade de provas e ouvir testemunhas. E o regresso do banco de horas individual, o que pode aumentar o horário de trabalho até duas horas por dia.

E, finalmente, o Governo quer acabar com as restrições ao outsourcing após os despedimentos, eliminar os três dias de falta por luto gestacional e acabar com o direito de recusa a trabalhar à noite ou ao fim de semana para pessoas com filhos menores de 12 anos.

Já mudou alguma coisa?

Sim, já houve mudanças em algumas propostas, depois da convocação da greve. Além de propor o regresso dos três dias de férias adicionais ligados à assiduidade, caiu a proposta de pagar para ter mais dois dias de férias

O Governo também recuou na simplificação dos despedimentos e na redução das horas de formação, assim como na limitação à dispensa para amamentação.

Outra proposta que caiu foi a limitação da recusa de trabalho à noite e ao fim de semana.

Mas isso não foi suficiente para travar os sindicatos que consideram que estas mudanças são insuficientes.

E os portugueses concordam com a greve?

A maioria sim. É, pelo menos, o que indica uma sondagem publicada pelo Diário de Notícias: apesar dos constrangimentos - e podem ser muitos esta quinta-feira, a verdade é que 61% dos inquiridos dizem-se a favor da greve. E o apoio é maior entre nos jovens entre os 18 e os 34 anos. Neste intervalo, o apoio à greve é de 70%.

Outro dado a reter: a paralisação tem o apoio de mais de metade dos eleitores da AD, do PS, do Chega e da Iniciativa Liberal, assim como dos partidos de esquerda - mas aí, sem surpresa.