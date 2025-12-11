Quais são as condições de vida dos portugueses?

A greve geral marcada para esta quinta-feira é uma manifestação pública por uma vida melhor e os sindicatos da CGTP e da UGT convocaram protestos para contestar as alterações propostas à lei laboral.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou neste dia de greve geral dados sobre as condições de vida e rendimento dos portugueses, em 2024. Como é viver em Portugal?

O Explicador Renascença esclarece.

Taxa de pobreza subiu ou desceu em 2024?

De acordo com o novo inquérito do INE, a taxa de pobreza desceu no ano passado – passou de 16,6% em 2023 para 15,4% – mas ainda há quase um milhão e 700 mil pessoas que vivem com menos de 723 euros por mês.

Há mais pessoas sem capacidade para assegurar despesas inesperadas, mas, sem apoios sociais, a taxa de pobreza em Portugal seria quase três vezes superior, ou seja, passaria a ser de 40,7%.



Há menos de 100 mil pessoas em risco de pobreza. Onde é mais notória esta redução?

A descida é transversal, ou seja, a taxa de pobreza caiu em todos os grupos etários. Porém, esta redução é mais acentuada na população idosa, sejam homens ou mulheres.

O risco de pobreza também diminuiu, tanto entre a população empregada como entre os desempregados, e até mesmo entre os reformados.

Do lado oposto, o INE conclui que houve um agravamento da pobreza nas famílias monoparentais, com pelo menos um filho e nos casais com duas crianças.