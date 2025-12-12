Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Compras online fora da UE mais caras? Qual é a nova taxa na Temu ou Shein?

Explicador Renascença

Compras online fora da UE mais caras? Qual é a nova taxa na Temu ou Shein?

12 dez, 2025 • Anabela Góis


Empresas de países fora da União Europeia vão estar implicadas no novo imposto de compras online. No Explicador Renascença na tarde desta sexta-feira, esclarecemos qual é a nova taxa para compras inferiores a 150 euros.

Esta sexta-feira foi aprovada uma nova taxa para quem faz compras online nos mercados fora da União Europeia (UE). As encomendas até 150 euros vão passar a pagar uma taxa de, pelo menos, três euros sobre bens que entrem no mercado único.

Os ministros das Finanças dos 27 aprovaram a medida de tributação alfandegária para pacotes de baixo custo, mas porquê agora?

O Explicador Renascença esclarece.

Qual é o objetivo da União Europeia?

O objetivo é conter a avalancha de importações de baixo valor, que chegam principalmente da China, e que triplicaram desde 2022.

No ano passado, foram movimentados 4.600 milhões de pacotes abaixo de 150 euros. Este volume não só dificulta o controlo do conteúdo das embalagens por parte das autoridades aduaneiras como permite a entrada de produtos que não cumprem as normas europeias.

A falta de taxas alfandegárias gera, por isso, uma concorrência desleal para os fabricantes comunitários.

Mas até agora não pagávamos taxas para essas encomendas?

Até agora, as encomendas com valor inferior a 150 euros enviadas de um país terceiro diretamente para um consumidor na UE estavam isentas de qualquer taxa.

No mês passado, os 27 concordaram em eliminar essa benesse que vigorava desde 1983. Só que essa medida só pode entrar em vigor em 2028, quando o centro de dados unificado da União Europeia estiver operacional.

Até lá foi decidido avançar com este mecanismo temporário, que vai permitir tributar as encomendas a partir de 1 de julho do próximo ano e até que o sistema definitivo seja aplicado.

UE admite taxa fixa de 2 euros sobre encomendas da Temu e Shein

Economia

UE admite taxa fixa de 2 euros sobre encomendas da Temu e Shein

A Comissão Europeia vai propor uma taxa fixa de do(...)

E a nova taxa vai ser aplicada a todas as encomendas abaixo de 150?

A nova taxa vai ser imposta a todas as mercadorias que entrem na UE provenientes de vendedores extracomunitários, registados na chamada janela única europeia do IVA para importações, o que, na prática, cobre 93% de todos os fluxos de comércio online para os 27.

Por dia, chegam à União Europeia 12 milhões de pacotes de valor inferior a 150 euros, a esmagadora maioria vindos da China.

Em especial, este fluxo de encomendas é proveniente de lojas online como a Temu ou a Shein, que conquistaram milhões de consumidores graças à publicidade persistente e a preços baixos

E é certo que esta taxa comece a partir de julho?

A taxa vai ser aplicada, à partida, nessa época. O Conselho e a Comissão Europeia estão a trabalhar para permitir a implementação desta medida temporária, através de alterações legislativas e de um novo sistema informático que permita controlar o processo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.