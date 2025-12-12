Quando é que as alterações ao IUC entram em vigor?

12 dez, 2025 • Sérgio Costa
O governo já apresentou as mudanças previstas no pagamento do IUC, o Imposto Único de Circulação.
O Explicador Renascença esclarece.
Não, e esse é um dos principais esclarecimentos. Para já não há mudanças.
Em 2026 o pagamento será feito como até aqui, ou seja, o IUC deverá ser pago no mês da matrícula do automóvel.
Em 2027 estão previstos pagamentos em julho e outubro num regime transitório. Importa clarificar o seguinte: se o IUC for de valor igual ou inferior a 500 euros, o pagamento deverá ser feito em outubro.
Para valores superiores a 500 euros o pagamento poderá ser efetuado em duas prestações em julho e outubro.
Sim. É só a partir de 2028 entrará o regime definitivo em que todos terão de pagar o imposto em abril.
O governo justifica a entrada em vigor do novo modelo só em 2028 para que os contribuintes disponham de tempo para conhecerem e se adaptarem às novas regras.
Não. A partir de 2028, o IUC é pago numa prestação, no mês de abril, se o montante for igual ou inferior a 100 euros.
Poderá ser pago em duas prestações, abril e outubro, quando o montante for superior a 100 euros e igual ou inferior a 500 euros.
Será possível pagar em três prestações, nos meses de abril, julho e outubro, quando o montante for superior a 500 euros.
Insere-se na agenda para a Simplificação Fiscal com a qual pretende facilitar processos para empresas e contribuintes.
Com este esclarecimento ficam clarificadas as alterações no pagamento do IUC e fica eliminada a ideia de que no próximo ano todos teriam de pagar em fevereiro. Isso não vai acontecer.
Em 2026, fica tudo na mesma e o imposto é pago no mês da matrícula do veículo.