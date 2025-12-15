As tarifas de eletricidade vão mesmo subir em 2026?

Sim, é expectável um ligeiro aumento. A ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos – propôs uma subida de 1% nas tarifas transitórias aplicadas aos consumidores do mercado regulado, a partir de janeiro de 2026. A proposta foi apresentada a 15 de outubro e a decisão será conhecida esta segunda-feira ao final da tarde. Tendo em conta anos anteriores, é provável que venha a ser aprovada.

Quem é que vai pagar mais na fatura de energia?

A subida vai afetar os cerca de 800 mil consumidores que ainda permanecem no mercado regulado. Segundo as estimativas da ERSE, um casal sem filhos verá a fatura mensal aumentar, em média, 20 cêntimos. Já um casal com dois filhos pagará mais 37 cêntimos por mês.

Esta proposta da ERSE afeta os consumidores no mercado liberalizado?

Sim, terá impacto. A proposta inclui também um aumento de 3% na tarifa de acesso às redes, que é comum a todos os consumidores, estejam ou não no mercado regulado. Esta tarifa diz respeito às infraestruturas e serviços partilhados por todos e influencia os preços praticados pelas empresas fornecedoras de eletricidade.

Isso significa que os clientes do mercado livre também vão pagar mais?

Não necessariamente. O preço final da eletricidade no mercado liberalizado resulta da combinação entre as tarifas de acesso às redes, fixadas pela ERSE, e uma componente variável definida por cada fornecedor, relacionada com os preços nos mercados grossistas e com a margem de lucro. A EDP e a Galp, por exemplo, já anunciaram cortes nos preços da eletricidade para clientes domésticos, embora parte dessa redução possa ser anulada pelo aumento da tarifa de acesso.

Há formas de poupar apesar dos aumentos anunciados?

Sim. Os consumidores podem mudar de fornecedor, um processo simples e que pode ser feito online. Antes disso, é possível utilizar simuladores, como os disponibilizados pela ERSE, para comparar as várias ofertas no mercado. Deve ser analisado o valor por kilowatt-hora e o preço da potência contratada. Também aqui é possível poupar, optando por uma potência mais baixa – embora isso limite o uso simultâneo de eletrodomésticos como a máquina de lavar roupa e a máquina de lavar loiça.