Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Como vão funcionar as novas bolsas de estudo do Ensino Superior?
Ouça o programa Explicador Renascença.

Explicador Renascença

Como vão funcionar as novas bolsas de estudo do Ensino Superior?

16 dez, 2025 • Alexandre Abrantes Neves


Quem estiver no escalão mais baixo vai receber uma bolsa de 1.045 euros anuais em todos os anos da licenciatura e não apenas no primeiro. Governo quer ainda criar bolsa de apoio a propinas e alojamento, que pode chegar aos 8 mil euros por ano para quem estuda em Lisboa.

Esta terça-feira, o ministro da Educação e Ciência anunciou alterações às bolsas de Ação Social do Ensino Superior que vão entrar em vigor já no próximo ano letivo, num discurso que ficou marcado por palavras polémicas de que as residências universitárias "degradam-se com alunos pobres".

Como funcionam estas bolsas?

Quem estava inserido no escalão A vai receber uma bolsa de 1.045 euros anuais em todos os anos da licenciatura e não apenas no primeiro, como foi inicialmente anunciado pelo Governo. Ou seja, ao todo, estamos a falar de mais de 3 mil euros para cada aluno na classe social mais baixa.

O ministro Fernando Alexandre disse que esta é uma forma de promover a igualdade de oportunidades e incentivar os jovens mais desfavorecidos a continuar os estudos em vez de trabalharem depois de terminada a escolaridade obrigatória.

Estas são as únicas bolsas para jovens universitários?

Não, estas são as chamadas bolsas de incentivo, mas há ainda os tradicionais apoios para ajudar a pagar a propina e outras despesas. Os alunos que recebem a nova bolsa podem continuar a candidatar-se às ajudas financeiras que já existiam anteriormente.

E nestes outros apoios também há novidades. Até agora, existiam vários tipos de complemento - alguns para as propinas, outros para o alojamento. Agora o ministro quer concentrar tudo isso e criar uma bolsa única, cujo valor máximo é superior a 8 mil euros por ano.

E como é que essa bolsa vai funcionar?

Uma das preocupações do Governo está relacionado com o local dos estudos. O cálculo das habituais bolsas vai passar a contemplar o rendimento dos agregados familiares, o custo de vida em cada concelho e ainda se os alunos estão ou não deslocados.

Por exemplo, e segundo o Governo, um estudante natural de Lisboa e que estude na capital receberá uma bolsa de cerca de 3 mil euros, enquanto um estudante de outra zona do país que venha viver para Lisboa pode receber o tal valor máximo, superior a 8 mil.

Esta é uma forma de aumentar a liberdade de escolha dos alunos, para que ninguém escolha um curso mais perto de casa apenas porque não tem forma de suportar as despesas de ir viver para longe.

Não vai haver diferença entre quem arrenda um quarto e quem vive numa residência?

Sim, mas não era esse o plano inicial do Governo. A ideia do executivo era que o apoio fosse igual - tanto para arrendamentos privados como para quem vive em residências.

O Governo acabou por recuar, porque isso obrigaria a mudanças nas residências, mas essa alteração foi feita a contragosto pelo ministro. Fernando Alexandre considerou que os serviços públicos se deterioram quando são utilizados maioritariamente por pessoas de rendimentos mais baixos.

Foi a forma do ministro do ensino superior insistir que quer as mais de 11 mil camas em residências universitárias ocupadas por alunos de todos os níveis de rendimento.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Árbitros vão usar bodycams. Como é que vai funcionar?
16 dez, 2025

Árbitros vão usar bodycams. Como é que vai funcionar?

As tarifas de eletricidade vão subir quanto em 2026?
15 dez, 2025

As tarifas de eletricidade vão subir quanto em 2026?

Lei da nacionalidade. Por que é que Tribunal Constitucional anuncia decisão esta segunda-feira?
15 dez, 2025

Lei da nacionalidade. Por que é que Tribunal Constitucional anuncia decisão esta segunda-feira?

Compras online fora da UE mais caras? Qual é a nova taxa na Temu ou Shein?
12 dez, 2025

Compras online fora da UE mais caras? Qual é a nova taxa na Temu ou Shein?

Quando é que as alterações ao IUC entram em vigor?
12 dez, 2025

Quando é que as alterações ao IUC entram em vigor?

Quais são as condições de vida dos portugueses?
11 dez, 2025

Quais são as condições de vida dos portugueses?

O que é que aconteceu para o país estar em greve geral?
11 dez, 2025

O que é que aconteceu para o país estar em greve geral?

Nobel da Paz. Porque é que Corina Machado não conseguiu receber o prémio em Oslo?
10 dez, 2025

Nobel da Paz. Porque é que Corina Machado não conseguiu receber o prémio em Oslo?

Greve Geral. Quem pode aderir e qual será o impacto no dia a dia dos portugueses?
10 dez, 2025

Greve Geral. Quem pode aderir e qual será o impacto no dia a dia dos portugueses?

Greve geral. Portugal pode mesmo parar nesta quinta-feira?
09 dez, 2025

Greve geral. Portugal pode mesmo parar nesta quinta-feira?

Taxas de juro vão subir? Por que razão está a ser admitida essa possibilidade?
09 dez, 2025

Taxas de juro vão subir? Por que razão está a ser admitida essa possibilidade?

Por que é este sorteio do Mundial de futebol inédito?
05 dez, 2025

Por que é este sorteio do Mundial de futebol inédito?

Farmácias ficam sem vacinas para a gripe. Como é que isto aconteceu?
05 dez, 2025

Farmácias ficam sem vacinas para a gripe. Como é que isto aconteceu?

Caso no Hospital de Gaia: mãe e bebé já foram localizadas?
04 dez, 2025

Caso no Hospital de Gaia: mãe e bebé já foram localizadas?

Alunos mais pobres do ensino superior vão ter bolsa extra de 1.045 euros. Quem pode beneficiar?
04 dez, 2025

Alunos mais pobres do ensino superior vão ter bolsa extra de 1.045 euros. Quem pode beneficiar?

Como estão a responder as escolas às necessidades do ensino especial?
03 dez, 2025

Como estão a responder as escolas às necessidades do ensino especial?

Apoios do E-Lar regressam a 11 de dezembro. O que é preciso para concorrer?
03 dez, 2025

Apoios do E-Lar regressam a 11 de dezembro. O que é preciso para concorrer?

Quais são os novos incentivos fiscais à habitação?
02 dez, 2025

Quais são os novos incentivos fiscais à habitação?

Marcelo operado por causa de hérnia encarcerada. Tem de ser substituído?
02 dez, 2025

Marcelo operado por causa de hérnia encarcerada. Tem de ser substituído?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.