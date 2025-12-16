Como vão funcionar as novas bolsas de estudo do Ensino Superior?

Esta terça-feira, o ministro da Educação e Ciência anunciou alterações às bolsas de Ação Social do Ensino Superior que vão entrar em vigor já no próximo ano letivo, num discurso que ficou marcado por palavras polémicas de que as residências universitárias "degradam-se com alunos pobres".

Como funcionam estas bolsas?

Quem estava inserido no escalão A vai receber uma bolsa de 1.045 euros anuais em todos os anos da licenciatura e não apenas no primeiro, como foi inicialmente anunciado pelo Governo. Ou seja, ao todo, estamos a falar de mais de 3 mil euros para cada aluno na classe social mais baixa.

O ministro Fernando Alexandre disse que esta é uma forma de promover a igualdade de oportunidades e incentivar os jovens mais desfavorecidos a continuar os estudos em vez de trabalharem depois de terminada a escolaridade obrigatória.

Estas são as únicas bolsas para jovens universitários?

Não, estas são as chamadas bolsas de incentivo, mas há ainda os tradicionais apoios para ajudar a pagar a propina e outras despesas. Os alunos que recebem a nova bolsa podem continuar a candidatar-se às ajudas financeiras que já existiam anteriormente.

E nestes outros apoios também há novidades. Até agora, existiam vários tipos de complemento - alguns para as propinas, outros para o alojamento. Agora o ministro quer concentrar tudo isso e criar uma bolsa única, cujo valor máximo é superior a 8 mil euros por ano.

E como é que essa bolsa vai funcionar?

Uma das preocupações do Governo está relacionado com o local dos estudos. O cálculo das habituais bolsas vai passar a contemplar o rendimento dos agregados familiares, o custo de vida em cada concelho e ainda se os alunos estão ou não deslocados.

Por exemplo, e segundo o Governo, um estudante natural de Lisboa e que estude na capital receberá uma bolsa de cerca de 3 mil euros, enquanto um estudante de outra zona do país que venha viver para Lisboa pode receber o tal valor máximo, superior a 8 mil.

Esta é uma forma de aumentar a liberdade de escolha dos alunos, para que ninguém escolha um curso mais perto de casa apenas porque não tem forma de suportar as despesas de ir viver para longe.

Não vai haver diferença entre quem arrenda um quarto e quem vive numa residência?

Sim, mas não era esse o plano inicial do Governo. A ideia do executivo era que o apoio fosse igual - tanto para arrendamentos privados como para quem vive em residências.

O Governo acabou por recuar, porque isso obrigaria a mudanças nas residências, mas essa alteração foi feita a contragosto pelo ministro. Fernando Alexandre considerou que os serviços públicos se deterioram quando são utilizados maioritariamente por pessoas de rendimentos mais baixos.

Foi a forma do ministro do ensino superior insistir que quer as mais de 11 mil camas em residências universitárias ocupadas por alunos de todos os níveis de rendimento.