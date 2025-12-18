O que dizem os últimos dados sobre emigração?

A emigração continua a abrandar. No ano passado saíram para o estrangeiro cerca de 65 mil portugueses, menos cinco mil do que em 2023. O que se aproxima do número registado na primeira década do século.



São dados do Observatório da Emigração do ISCTE, divulgados esta quinta-feira, e para os quais olhamos, em detalhe, no Explicador Renascença.

A que se deve a quebra na emigração?

Deve-se, sobretudo, aos efeitos do Brexit sobre a emigração portuguesa para o Reino Unido, que diminuiu 37% entre 2023 e 2024.

Os portugueses que saíram para aquele país passaram de mais de 32 mil, em 2015, para menos de três mil no ano passado. De acordo com as previsões do Observatório da Emigração, dificilmente este fluxo, agora reduzido, continuará a ter impacto na evolução da emigração portuguesa, que deve estabilizar nos próximos anos em valores próximos dos atuais, entre 60 e 65 mil.

A queda aconteceu apenas em relação ao Reino Unido?

Não. Na verdade, as entradas de portugueses diminuíram em todos os destinos tradicionais da emigração nacional. Os únicos com variação positiva foram Alemanha, Bélgica, Estados Unidos e Austrália.

Foi para esses países que os portugueses emigraram mais?

Não só. Suíça, Espanha e França foram os principais destinos dos portugueses no ano passado, tal como já tinha acontecido em 2023.

Já a Alemanha, para onde foram 7.410 portugueses, foi o país que registou o maior aumento.

Bélgica, Estados Unidos e Austrália também receberam mais portugueses em comparação com o ano anterior. E no Luxemburgo os portugueses continuam a representar a maior comunidade estrangeira.

Os portugueses mais qualificados são os que emigram mais?

Não, a maioria continua a ter baixas qualificações escolares, que escolhem, sobretudo, Suíça, Espanha, França e Alemanha.

Já os mais qualificados preferem os países nórdicos ou os Países Baixos. Por exemplo, cerca de 64% dos portugueses que foram para a Suécia têm ensino superior.

No caso do Reino Unido a emigração é muito dividida. A percentagem de licenciados é pouco maior do que a de pessoas com ensino secundário, porque os britânicos não procuram só médicos e enfermeiros, como também contratam muitos portugueses para as fábricas.

Pessoas que também fazem muita falta cá ou não teríamos necessidade de tantos imigrantes…

É isso mesmo que diz o Observatório: uma parte do vazio deixado por esta emigração pouco qualificada que deixa o país abre a porta à entrada de estrangeiros que vêm colmatar as necessidades do mercado de trabalho nacional.

Em média, por ano, há cerca de 20 mil portugueses a regressar ao país depois de trabalhar fora mas, como há cerca de 65 mil a sair, Portugal continua a precisar de, pelo menos, 50 mil imigrantes em idade ativa só para compensar esse saldo.

E os que entram são igualmente pouco qualificados?

Nem só. É verdade que não conseguimos atrair imigrantes de países desenvolvidos para compensar o número de jovens portugueses qualificados que saem para o estrangeiro, mas as migrações para Portugal não são compostas apenas por trabalhadores pouco qualificados.

O que se passa é que há muitos imigrantes qualificados que, por não conseguirem o reconhecimento das suas habilitações, desempenham trabalhos pouco qualificados, o que - diz o Observatório da Emigração do ISCTE - se traduz num enorme desperdício de competências necessárias ao desenvolvimento do país.