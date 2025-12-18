Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
O que dizem os últimos dados sobre emigração?
Ouça aqui o Explicador Renascença

​Explicador Renascença

O que dizem os últimos dados sobre emigração?

18 dez, 2025 • Anabela Góis


Observatório da Emigração do ISCTE divulgou informação sobre quantos portugueses saíram para o estrangeiro em 2024, mas também sobre imigração.

A emigração continua a abrandar. No ano passado saíram para o estrangeiro cerca de 65 mil portugueses, menos cinco mil do que em 2023. O que se aproxima do número registado na primeira década do século.

São dados do Observatório da Emigração do ISCTE, divulgados esta quinta-feira, e para os quais olhamos, em detalhe, no Explicador Renascença.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A que se deve a quebra na emigração?

Deve-se, sobretudo, aos efeitos do Brexit sobre a emigração portuguesa para o Reino Unido, que diminuiu 37% entre 2023 e 2024.

Os portugueses que saíram para aquele país passaram de mais de 32 mil, em 2015, para menos de três mil no ano passado. De acordo com as previsões do Observatório da Emigração, dificilmente este fluxo, agora reduzido, continuará a ter impacto na evolução da emigração portuguesa, que deve estabilizar nos próximos anos em valores próximos dos atuais, entre 60 e 65 mil.

A queda aconteceu apenas em relação ao Reino Unido?

Não. Na verdade, as entradas de portugueses diminuíram em todos os destinos tradicionais da emigração nacional. Os únicos com variação positiva foram Alemanha, Bélgica, Estados Unidos e Austrália.

Foi para esses países que os portugueses emigraram mais?

Não só. Suíça, Espanha e França foram os principais destinos dos portugueses no ano passado, tal como já tinha acontecido em 2023.

Já a Alemanha, para onde foram 7.410 portugueses, foi o país que registou o maior aumento.

Bélgica, Estados Unidos e Austrália também receberam mais portugueses em comparação com o ano anterior. E no Luxemburgo os portugueses continuam a representar a maior comunidade estrangeira.

Os portugueses mais qualificados são os que emigram mais?

Não, a maioria continua a ter baixas qualificações escolares, que escolhem, sobretudo, Suíça, Espanha, França e Alemanha.

Já os mais qualificados preferem os países nórdicos ou os Países Baixos. Por exemplo, cerca de 64% dos portugueses que foram para a Suécia têm ensino superior.

No caso do Reino Unido a emigração é muito dividida. A percentagem de licenciados é pouco maior do que a de pessoas com ensino secundário, porque os britânicos não procuram só médicos e enfermeiros, como também contratam muitos portugueses para as fábricas.

Pessoas que também fazem muita falta cá ou não teríamos necessidade de tantos imigrantes…

É isso mesmo que diz o Observatório: uma parte do vazio deixado por esta emigração pouco qualificada que deixa o país abre a porta à entrada de estrangeiros que vêm colmatar as necessidades do mercado de trabalho nacional.

Em média, por ano, há cerca de 20 mil portugueses a regressar ao país depois de trabalhar fora mas, como há cerca de 65 mil a sair, Portugal continua a precisar de, pelo menos, 50 mil imigrantes em idade ativa só para compensar esse saldo.

E os que entram são igualmente pouco qualificados?

Nem só. É verdade que não conseguimos atrair imigrantes de países desenvolvidos para compensar o número de jovens portugueses qualificados que saem para o estrangeiro, mas as migrações para Portugal não são compostas apenas por trabalhadores pouco qualificados.

O que se passa é que há muitos imigrantes qualificados que, por não conseguirem o reconhecimento das suas habilitações, desempenham trabalhos pouco qualificados, o que - diz o Observatório da Emigração do ISCTE - se traduz num enorme desperdício de competências necessárias ao desenvolvimento do país.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Quem é o principal suspeito do homicídio do físico português Nuno Loureiro?
19 dez, 2025

Quem é o principal suspeito do homicídio do físico português Nuno Loureiro?

Hospitais andam a cobrar taxas moderadoras a utentes que deviam estar isentos?
19 dez, 2025

Hospitais andam a cobrar taxas moderadoras a utentes que deviam estar isentos?

O que são os ativos russos congelados que a Europa discute se deve usar para apoiar a Ucrânia?
18 dez, 2025

O que são os ativos russos congelados que a Europa discute se deve usar para apoiar a Ucrânia?

Salários baixos e saúde mental preocupante. Como está a qualidade de vida dos jovens portugueses?
17 dez, 2025

Salários baixos e saúde mental preocupante. Como está a qualidade de vida dos jovens portugueses?

Os portugueses vão menos ao médico. Isto é arriscado?
17 dez, 2025

Os portugueses vão menos ao médico. Isto é arriscado?

Como vão funcionar as novas bolsas de estudo do Ensino Superior?
16 dez, 2025

Como vão funcionar as novas bolsas de estudo do Ensino Superior?

Árbitros vão usar bodycams. Como é que vai funcionar?
16 dez, 2025

Árbitros vão usar bodycams. Como é que vai funcionar?

As tarifas de eletricidade vão subir quanto em 2026?
15 dez, 2025

As tarifas de eletricidade vão subir quanto em 2026?

Lei da nacionalidade. Por que é que Tribunal Constitucional anuncia decisão esta segunda-feira?
15 dez, 2025

Lei da nacionalidade. Por que é que Tribunal Constitucional anuncia decisão esta segunda-feira?

Compras online fora da UE mais caras? Qual é a nova taxa na Temu ou Shein?
12 dez, 2025

Compras online fora da UE mais caras? Qual é a nova taxa na Temu ou Shein?

Quando é que as alterações ao IUC entram em vigor?
12 dez, 2025

Quando é que as alterações ao IUC entram em vigor?

Quais são as condições de vida dos portugueses?
11 dez, 2025

Quais são as condições de vida dos portugueses?

O que é que aconteceu para o país estar em greve geral?
11 dez, 2025

O que é que aconteceu para o país estar em greve geral?

Nobel da Paz. Porque é que Corina Machado não conseguiu receber o prémio em Oslo?
10 dez, 2025

Nobel da Paz. Porque é que Corina Machado não conseguiu receber o prémio em Oslo?

Greve Geral. Quem pode aderir e qual será o impacto no dia a dia dos portugueses?
10 dez, 2025

Greve Geral. Quem pode aderir e qual será o impacto no dia a dia dos portugueses?

Greve geral. Portugal pode mesmo parar nesta quinta-feira?
09 dez, 2025

Greve geral. Portugal pode mesmo parar nesta quinta-feira?

Taxas de juro vão subir? Por que razão está a ser admitida essa possibilidade?
09 dez, 2025

Taxas de juro vão subir? Por que razão está a ser admitida essa possibilidade?

Por que é este sorteio do Mundial de futebol inédito?
05 dez, 2025

Por que é este sorteio do Mundial de futebol inédito?

Farmácias ficam sem vacinas para a gripe. Como é que isto aconteceu?
05 dez, 2025

Farmácias ficam sem vacinas para a gripe. Como é que isto aconteceu?

Caso no Hospital de Gaia: mãe e bebé já foram localizadas?
04 dez, 2025

Caso no Hospital de Gaia: mãe e bebé já foram localizadas?

Alunos mais pobres do ensino superior vão ter bolsa extra de 1.045 euros. Quem pode beneficiar?
04 dez, 2025

Alunos mais pobres do ensino superior vão ter bolsa extra de 1.045 euros. Quem pode beneficiar?

Como estão a responder as escolas às necessidades do ensino especial?
03 dez, 2025

Como estão a responder as escolas às necessidades do ensino especial?

Apoios do E-Lar regressam a 11 de dezembro. O que é preciso para concorrer?
03 dez, 2025

Apoios do E-Lar regressam a 11 de dezembro. O que é preciso para concorrer?

Quais são os novos incentivos fiscais à habitação?
02 dez, 2025

Quais são os novos incentivos fiscais à habitação?

Marcelo operado por causa de hérnia encarcerada. Tem de ser substituído?
02 dez, 2025

Marcelo operado por causa de hérnia encarcerada. Tem de ser substituído?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.