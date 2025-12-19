Quem é o principal suspeito do homicídio do físico português Nuno Loureiro?

O principal suspeito é Cláudio Neves Valente, também ele cidadão português. Foi encontrado morto pelo FBI na última noite, num armazém que arrendava desde novembro. As autoridades acreditam que se terá suicidado.

Que relação existe entre este homicídio e o tiroteio na Universidade de Brown?

Os dois crimes ocorreram com dois dias de diferença e a cerca de 80 km de distância. O tiroteio aconteceu no sábado, 13 de dezembro, no campus da Universidade de Brown, em Rhode Island, durante uma sessão de estudo num auditório. Resultou em duas mortes e nove feridos.

O homicídio do físico português aconteceu a 15 de dezembro, segunda-feira, em Boston, Massachusetts. Nuno Loureiro, de 47 anos, foi morto a tiro à entrada do prédio onde vivia. Era diretor do Centro de Ciência do Plasma e Fusão no MIT.

Como é que as autoridades norte-americanas identificaram o suspeito?

A investigação contou com uma pista fundamental deixada por um utilizador identificado apenas como “John” na rede social Reddit. Esta pessoa, sem-abrigo, comentou uma publicação do FBI, referindo um Nissan cinzento com matrícula da Flórida e o comportamento suspeito do condutor no dia do tiroteio.

Descreveu que o homem usava roupas demasiado pesadas para a temperatura registada e que se deslocava de forma estranha junto à faculdade, como se quisesse evitar ser reconhecido.

Com base nesta descrição e através de câmaras de videovigilância, as autoridades conseguiram identificar Cláudio Valente e estabelecer a ligação com o homicídio de Nuno Loureiro.

Havia algum tipo de ligação anterior entre Cláudio Valente e Nuno Loureiro?

As autoridades admitem essa possibilidade. Acreditam que os dois portugueses possam ter tido contacto entre 1995 e 2000, quando ambos estudaram no Instituto Superior Técnico, em Lisboa. Contudo, a natureza da relação e possíveis motivações para os crimes continuam por esclarecer.

Que consequências políticas teve este caso nos Estados Unidos?

O presidente Donald Trump reagiu ao caso suspendendo um programa de atribuição de vistos de residência permanente, conhecidos como “Green Cards”, através de sorteio.

Cláudio Valente obteve residência permanente em 2017, depois de ter entrado nos EUA com um visto de estudante para frequentar um mestrado na Universidade de Brown, que nunca chegou a concluir.

A suspensão do programa foi justificada pela administração Trump como uma medida de reforço dos mecanismos de controlo migratório. O programa atribui anualmente até 50 mil vistos a candidatos de países com baixa representação nos Estados Unidos.