Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Quem é o principal suspeito do homicídio do físico português Nuno Loureiro?

Quem é o principal suspeito do homicídio do físico português Nuno Loureiro?

19 dez, 2025 • João Maldonado


No Explicador Renascença desta sexta-feira, falamos sobre o que se sabe sobre o homicídio de Nuno Loureiro, físico português no MIT, e a investigação que liga o caso a um tiroteio numa universidade norte-americana.

Quem é o principal suspeito do homicídio do físico português Nuno Loureiro?

O principal suspeito é Cláudio Neves Valente, também ele cidadão português. Foi encontrado morto pelo FBI na última noite, num armazém que arrendava desde novembro. As autoridades acreditam que se terá suicidado.

Que relação existe entre este homicídio e o tiroteio na Universidade de Brown?

Os dois crimes ocorreram com dois dias de diferença e a cerca de 80 km de distância. O tiroteio aconteceu no sábado, 13 de dezembro, no campus da Universidade de Brown, em Rhode Island, durante uma sessão de estudo num auditório. Resultou em duas mortes e nove feridos.
O homicídio do físico português aconteceu a 15 de dezembro, segunda-feira, em Boston, Massachusetts. Nuno Loureiro, de 47 anos, foi morto a tiro à entrada do prédio onde vivia. Era diretor do Centro de Ciência do Plasma e Fusão no MIT.

Como é que as autoridades norte-americanas identificaram o suspeito?

A investigação contou com uma pista fundamental deixada por um utilizador identificado apenas como “John” na rede social Reddit. Esta pessoa, sem-abrigo, comentou uma publicação do FBI, referindo um Nissan cinzento com matrícula da Flórida e o comportamento suspeito do condutor no dia do tiroteio.
Descreveu que o homem usava roupas demasiado pesadas para a temperatura registada e que se deslocava de forma estranha junto à faculdade, como se quisesse evitar ser reconhecido.

Com base nesta descrição e através de câmaras de videovigilância, as autoridades conseguiram identificar Cláudio Valente e estabelecer a ligação com o homicídio de Nuno Loureiro.

Havia algum tipo de ligação anterior entre Cláudio Valente e Nuno Loureiro?

As autoridades admitem essa possibilidade. Acreditam que os dois portugueses possam ter tido contacto entre 1995 e 2000, quando ambos estudaram no Instituto Superior Técnico, em Lisboa. Contudo, a natureza da relação e possíveis motivações para os crimes continuam por esclarecer.

Que consequências políticas teve este caso nos Estados Unidos?

O presidente Donald Trump reagiu ao caso suspendendo um programa de atribuição de vistos de residência permanente, conhecidos como “Green Cards”, através de sorteio.

Cláudio Valente obteve residência permanente em 2017, depois de ter entrado nos EUA com um visto de estudante para frequentar um mestrado na Universidade de Brown, que nunca chegou a concluir.

A suspensão do programa foi justificada pela administração Trump como uma medida de reforço dos mecanismos de controlo migratório. O programa atribui anualmente até 50 mil vistos a candidatos de países com baixa representação nos Estados Unidos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Hospitais andam a cobrar taxas moderadoras a utentes que deviam estar isentos?
19 dez, 2025

Hospitais andam a cobrar taxas moderadoras a utentes que deviam estar isentos?

O que dizem os últimos dados sobre emigração?
18 dez, 2025

O que dizem os últimos dados sobre emigração?

O que são os ativos russos congelados que a Europa discute se deve usar para apoiar a Ucrânia?
18 dez, 2025

O que são os ativos russos congelados que a Europa discute se deve usar para apoiar a Ucrânia?

Salários baixos e saúde mental preocupante. Como está a qualidade de vida dos jovens portugueses?
17 dez, 2025

Salários baixos e saúde mental preocupante. Como está a qualidade de vida dos jovens portugueses?

Os portugueses vão menos ao médico. Isto é arriscado?
17 dez, 2025

Os portugueses vão menos ao médico. Isto é arriscado?

Como vão funcionar as novas bolsas de estudo do Ensino Superior?
16 dez, 2025

Como vão funcionar as novas bolsas de estudo do Ensino Superior?

Árbitros vão usar bodycams. Como é que vai funcionar?
16 dez, 2025

Árbitros vão usar bodycams. Como é que vai funcionar?

As tarifas de eletricidade vão subir quanto em 2026?
15 dez, 2025

As tarifas de eletricidade vão subir quanto em 2026?

Lei da nacionalidade. Por que é que Tribunal Constitucional anuncia decisão esta segunda-feira?
15 dez, 2025

Lei da nacionalidade. Por que é que Tribunal Constitucional anuncia decisão esta segunda-feira?

Compras online fora da UE mais caras? Qual é a nova taxa na Temu ou Shein?
12 dez, 2025

Compras online fora da UE mais caras? Qual é a nova taxa na Temu ou Shein?

Quando é que as alterações ao IUC entram em vigor?
12 dez, 2025

Quando é que as alterações ao IUC entram em vigor?

Quais são as condições de vida dos portugueses?
11 dez, 2025

Quais são as condições de vida dos portugueses?

O que é que aconteceu para o país estar em greve geral?
11 dez, 2025

O que é que aconteceu para o país estar em greve geral?

Nobel da Paz. Porque é que Corina Machado não conseguiu receber o prémio em Oslo?
10 dez, 2025

Nobel da Paz. Porque é que Corina Machado não conseguiu receber o prémio em Oslo?

Greve Geral. Quem pode aderir e qual será o impacto no dia a dia dos portugueses?
10 dez, 2025

Greve Geral. Quem pode aderir e qual será o impacto no dia a dia dos portugueses?

Greve geral. Portugal pode mesmo parar nesta quinta-feira?
09 dez, 2025

Greve geral. Portugal pode mesmo parar nesta quinta-feira?

Taxas de juro vão subir? Por que razão está a ser admitida essa possibilidade?
09 dez, 2025

Taxas de juro vão subir? Por que razão está a ser admitida essa possibilidade?

Por que é este sorteio do Mundial de futebol inédito?
05 dez, 2025

Por que é este sorteio do Mundial de futebol inédito?

Farmácias ficam sem vacinas para a gripe. Como é que isto aconteceu?
05 dez, 2025

Farmácias ficam sem vacinas para a gripe. Como é que isto aconteceu?

Caso no Hospital de Gaia: mãe e bebé já foram localizadas?
04 dez, 2025

Caso no Hospital de Gaia: mãe e bebé já foram localizadas?

Alunos mais pobres do ensino superior vão ter bolsa extra de 1.045 euros. Quem pode beneficiar?
04 dez, 2025

Alunos mais pobres do ensino superior vão ter bolsa extra de 1.045 euros. Quem pode beneficiar?

Como estão a responder as escolas às necessidades do ensino especial?
03 dez, 2025

Como estão a responder as escolas às necessidades do ensino especial?

Apoios do E-Lar regressam a 11 de dezembro. O que é preciso para concorrer?
03 dez, 2025

Apoios do E-Lar regressam a 11 de dezembro. O que é preciso para concorrer?

Quais são os novos incentivos fiscais à habitação?
02 dez, 2025

Quais são os novos incentivos fiscais à habitação?

Marcelo operado por causa de hérnia encarcerada. Tem de ser substituído?
02 dez, 2025

Marcelo operado por causa de hérnia encarcerada. Tem de ser substituído?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.