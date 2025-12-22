Cartazes do Chega sobre ciganos fora das ruas. Porquê?

O Tribunal Cível de Lisboa decidiu que o Chega vai ter de retirar os cartazes afixados que fazem referência à comunidade cigana.

Para os autores da queixa, os cartazes da candidatura presidencial "passam a mensagem de que os ciganos não cumprem a lei", o que "estigmatiza e humilha o povo cigano no seu todo".

André Ventura lamentou a situação, mas vai recorrer da decisão?

O Explicador Renascença esclarece.

O Tribunal mandou tirar os cartazes?

André Ventura vai ter de retirar todos os cartazes onde se lê a frase "os ciganos têm de cumprir a lei" no prazo de 24 horas. Caso contrário, o partido terá de pagar uma multa de 2.500 euros por dia de atraso e por cada cartaz que permaneça na via pública.

A juíza condenou ainda o líder do Chega "a abster-se de, no futuro, determinar ou promover, direta ou indiretamente, a afixação de cartazes de teor idêntico ou equivalente".

E os cartazes do partido sobre imigrantes do Bangladesh têm de ser retirados?

A sentença do Tribunal Cível de Lisboa refere-se apenas aos cartazes contra a comunidade cigana. Ou seja, não há nenhuma ordem sobre aqueles onde se lê: "Isto Não é o Bangladesh".

Embora o Ministério Publico tenha aberto inquéritos a ambos os casos, na sequência de denúncias, só os cartazes contra a comunidade cigana chegaram a julgamento graças a uma ação interposta por seis associações de ciganos.