Cartazes do Chega sobre ciganos fora das ruas. Porquê?

22 dez, 2025 • Anabela Góis
O Tribunal Cível de Lisboa decidiu que o Chega vai ter de retirar os cartazes afixados que fazem referência à comunidade cigana.
Para os autores da queixa, os cartazes da candidatura presidencial "passam a mensagem de que os ciganos não cumprem a lei", o que "estigmatiza e humilha o povo cigano no seu todo".
André Ventura lamentou a situação, mas vai recorrer da decisão?
O Explicador Renascença esclarece.
André Ventura vai ter de retirar todos os cartazes onde se lê a frase "os ciganos têm de cumprir a lei" no prazo de 24 horas. Caso contrário, o partido terá de pagar uma multa de 2.500 euros por dia de atraso e por cada cartaz que permaneça na via pública.
A juíza condenou ainda o líder do Chega "a abster-se de, no futuro, determinar ou promover, direta ou indiretamente, a afixação de cartazes de teor idêntico ou equivalente".
A sentença do Tribunal Cível de Lisboa refere-se apenas aos cartazes contra a comunidade cigana. Ou seja, não há nenhuma ordem sobre aqueles onde se lê: "Isto Não é o Bangladesh".
Embora o Ministério Publico tenha aberto inquéritos a ambos os casos, na sequência de denúncias, só os cartazes contra a comunidade cigana chegaram a julgamento graças a uma ação interposta por seis associações de ciganos.
Caso dos Cartazes
A juíza Ana Barão considera que André Ventura "não pode deixar de saber que a sua convicção assenta em ideias discriminatórias e atenta contra uma minoria étnica" ao mesmo tempo que "agrava o estigma e preconceito contra as comunidades ciganas, fomentando a intolerância, a segregação, a discriminação e, no limite, o ódio".
Na sentença pode ler-se que “a frase usada pelo réu para expressar o seu pensamento é grave" porque "foi refletida" e " pensada para causar impacto social relativamente a um grupo social".
A juíza considera ainda que a decisão "não nega o direito à liberdade de expressão” de Ventura, mas exige-se que exerça esse direito com responsabilidade no sentido da proteção dos direitos humanos e no combate à discriminação, designadamente racial ou étnica".
Logo que a sentença foi divulgada, o presidente do partido mostrou-se indignado com a decisão nas redes sociais. Para além disso, na tarde desta segunda-feira fez uma declaração na sede do Chega, no Porto, para dizer que é um "mau dia para a democracia" e que a sentença promove o "clima de impunidade" e "privilégio da comunidade cigana".
Aliás, durante o julgamento, já tinha considerado que a ação judicial era uma “jogada política”, mas admitiu que aceitaria a decisão.
O advogado que representa a queixa contra o Chega, Ricardo Sá Fernandes, considerou que a decisão é "uma vitória da resistência do povo cigano", que ajuda “a ter um país mais justo e decente".
No final do julgamento, o advogado tinha alegado que a não retirada dos cartazes seria "um precedente terrível", porque o cartaz "não é compatível com o Direito".