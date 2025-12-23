Explicador Renascença
Quais foram os nomes mais populares este ano em Portugal?

23 dez, 2025 • Anabela Góis , Diogo Camilo


No Explicador Renascença desta terça-feira, falamos sobre quais foram os nomes preferidos pelos portugueses em 2025 e revelamos os dados mais recentes sobre os nascimentos no país.

Qual foi o nome de bebé mais escolhido este ano?

Nas meninas, Maria voltou a ser o nome mais popular, uma posição que mantém há 21 anos consecutivos. Entre os rapazes, Francisco lidera desde 2019 e voltou a ocupar o primeiro lugar em 2025.

Temos portanto uma situação de grande estabilidade?

Sim. Considerando em conjunto, Francisco e Maria são os nomes de bebés mais populares em Portugal pelo sétimo ano consecutivo.

E quantos bebés é que receberam esses nomes ao longo deste ano?

Até novembro, foram registadas 4.791 bebés com o nome Maria. Este nome lidera entre os nomes femininos desde 2004, ano em que ultrapassou Ana. No caso dos rapazes, foram registados 1.495 bebés com o nome Francisco nos primeiros 11 meses de 2025.

E depois das Marias e dos Franciscos... quem é que se segue na lista das preferências?

Nas meninas, o segundo nome mais escolhido foi Alice, com 1.195 registos. Em terceiro lugar surge Leonor, com 1.146 bebés registados até novembro. Outros nomes femininos populares foram Matilde, Benedita, Aurora, Olívia, Carolina, Camila e Francisca.

E nos rapazes?

Tomás aparece em segundo lugar, com 1.356 registos, seguido de Duarte, com mais de 1.250. Afonso e Vicente surgem logo a seguir, com números muito próximos. Também foram populares os nomes João, Lourenço, Martim, Miguel e Gabriel.

E houve saídas do top dez?

Sim. Em relação a 2024, Margarida e Beatriz saíram da lista dos dez nomes mais populares entre as meninas. Entre os rapazes, Santiago deixou de figurar no top dez.

Mas o ano ainda não acabou...

De facto, o ano ainda não terminou, mas os dados já indicam uma subida nos nascimentos. Segundo o Instituto dos Registos e do Notariado, entre janeiro e o final de novembro foram registados 87.801 bebés em Portugal, mais 3.151 do que em todo o ano passado. É necessário recuar a 2012 para encontrar um número mais elevado.

