Rússia diz-se disponível para assinar acordo de não-agressão. É para levar a sério?
23 dez, 2025 • André Rodrigues


Certo é que esta proposta chega numa altura em que o Ocidente tem alertado para o risco de uma escalada da guerra, sublinhando que Moscovo mantém uma postura agressiva.

A Rússia poderá estar disposta a assinar um compromisso de não agressão com a União Europeia e com a NATO. Posição expressa pelo vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros.

Moscovo tem dito que as negociações para o fim da guerra na Ucrânia progridem lentamente.

O Explicador Renascença esclarece.

O que é que significa esta disponibilidade da Rússia?

Significa o reafirmar de uma posição já defendida no passado. Aquilo que a diplomacia do Kremlin está a dizer é que estará disposta a garantir por escrito - e com validade jurídica - que não atacará qualquer país europeu.

Uma vez mais, Moscovo classifica como “ridículas” e “completamente infundadas” as acusações de que poderia alargar o conflito para além da Ucrânia.

Esta declaração surge no contexto de uma elevada tensão entre a Rússia e o Ocidente, com o Kremlin a querer contrariar a narrativa de que prepara novas ofensivas.

É para levar a sério?

A Rússia tem um longo registo de declarações que, depois, não coincidem com a realidade no terreno. Por exemplo, antes da invasão de fevereiro de 2022, o Kremlin garantia repetidamente que não tinha intenção de atacar a Ucrânia. Dias depois, os tanques atravessavam a fronteira.

Portanto, que valor têm essas garantias? Será um gesto de desanuviamento, ou uma manobra diplomática calculada?

Ninguém sabe. Certo é que esta proposta chega numa altura em que o Ocidente tem alertado para o risco de uma escalada da guerra, sublinhando que Moscovo mantém uma postura agressiva.

Daí também que a NATO tenha reforçado a defesa no flanco leste da Aliança e a União Europeia esteja a aprofundar parcerias de cooperação militar.

Já houve alguma reação oficial?

Até ao momento, não há indicação de que a União Europeia ou a NATO considerem esta proposta como realista.

A Aliança Atlântica tem insistido que não existe qualquer sinal de que a Rússia pretenda atacar um Estado-membro, mas sublinha que a melhor garantia de segurança é o reforço da defesa coletiva, em vez de um compromisso com Moscovo.

Já a União Europeia mantém a posição de que qualquer gesto russo só será confiável se for acompanhado por mudanças efetivas no terreno. Nomeadamente o fim da guerra na Ucrânia.

Do lado ucraniano, alguma reação?

Oficialmente, não. Mas Volodymyr Zelensky já admitiu abandonar a ideia de uma adesão à NATO.

Ou seja, poderá ser a demonstração de uma certa abertura para ir ao encontro de uma das condições da Rússia para pôr fim ao conflito.

Em troca, o Presidente ucraniano e vários aliados europeus defendem garantias de segurança para a Ucrânia semelhantes ao artigo 5.º da NATO, que considera que um ataque a um Estado-membro é um ataque a todos.

Isso é viável?

Pelo menos, do lado norte-americano, já foi expressa essa disponibilidade para oferecer garantias de segurança equivalentes às da NATO, com o objetivo de proteger um eventual futuro cessar-fogo.

