Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
O Spotify foi alvo de um ataque informático. Tenho de mudar alguma coisa?

Explicador Renascença

O Spotify foi alvo de um ataque informático. Tenho de mudar alguma coisa?

24 dez, 2025 • André Rodrigues


Um grupo de hackers diz ter roubado 86 milhões de ficheiros de música publicados na plataforma de streaming. O Explicador Renascença detalha o que se sabe e os cuidados a ter.

Atenção aos utilizadores do Spotify. A plataforma foi alvo de um ataque informático em larga escala que terá comprometido a quase totalidade do catálogo de ficheiros.

Os dados dos utilizadores estão em risco?

Aparentemente não. Na verdade, o Spotify confirma ter sido alvo de ciberataque em que terceiros conseguiram aceder de forma não autorizada a metadados públicos e contornaram os sistemas de gestão de direitos digitais. Portanto houve acesso direto a conteúdos que normalmente estão blindados. E estamos a falar sobretudo do catálogo musical. São cerca de 86 milhões de ficheiros de música. A confirmar-se este número, será um caso sem precedentes na indústria musical.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Há alguma recomendação para os utilizadores?

Até agora, não há indicação de que seja necessário alterar passwords ou rever métodos de pagamento. Porque, aparentemente, o alvo do ataque parece ter sido o conteúdo musical e não as contas dos utilizadores. Ou seja, não há, por agora, evidências de que informações como nomes, emails, palavras-passe ou dados bancários tenham sido comprometidos.

Seja como for, por precaução, é recomendada a ativação de uma autenticação de dois fatores e estar atento a comunicações oficiais do Spotify.

Então quem é que está mais exposto a este ataque?

Sobretudo, artistas e editoras que enfrentam o risco de enormes prejuízos financeiros, porque o que está em causa é a distribuição do catálogo do Spotify fora das plataformas oficiais. Por isso, as consequências deste ataque serão eventualmente mais sentidas por artistas e editoras.

Enquanto isso, a empresa procura ainda perceber qual a real extensão deste incidente.

Há alguma limitação no uso do Spotify?

Até agora, não há sinais de que o ataque tenha afetado diretamente o funcionamento da aplicação para os utilizadores.

A empresa continua a investigar este incidente, mas não há registo de dificuldades no acesso, bloqueios, ou mesmo falhas na reprodução de músicas. Portanto, uma vez mais, o risco incide mais sobre a segurança do catálogo e sobre a proteção dos conteúdos. E não na experiência dos utilizadores.

Quem fez este ataque?

Um grupo de hackers que se chama "Anna’s Archives". É um coletivo conhecido por iniciativas ligadas à preservação digital e por disponibilizar grandes bases de dados online.

Segundo os autores do ataque, não se trata de uma iniciativa com fins comerciais ou de chantagem.

O grupo diz que a intenção é construir um arquivo musical principalmente para fins de preservação. Ou seja, querem criar uma espécie de biblioteca universal da música digital, alegando que muitas obras podem desaparecer se ficarem apenas dependentes das plataformas comerciais.

Mas, claro, tudo isto levanta questões éticas e legais, porque estamos a falar de conteúdos protegidos por direitos de autor.

Portanto, no imediato, não haverá risco para os utilizadores, mas é recomendável reforçar a segurança no acesso ao Spotify.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Quais foram os nomes mais populares este ano em Portugal?
23 dez, 2025

Quais foram os nomes mais populares este ano em Portugal?

Rússia diz-se disponível para assinar acordo de não-agressão. É para levar a sério?
23 dez, 2025

Rússia diz-se disponível para assinar acordo de não-agressão. É para levar a sério?

Cartazes do Chega sobre ciganos fora das ruas. Porquê?
22 dez, 2025

Cartazes do Chega sobre ciganos fora das ruas. Porquê?

Caso contra bombeiro que agrediu a mulher foi suspenso. Porquê?
22 dez, 2025

Caso contra bombeiro que agrediu a mulher foi suspenso. Porquê?

Quem é o principal suspeito do homicídio do físico português Nuno Loureiro?
19 dez, 2025

Quem é o principal suspeito do homicídio do físico português Nuno Loureiro?

Hospitais andam a cobrar taxas moderadoras a utentes que deviam estar isentos?
19 dez, 2025

Hospitais andam a cobrar taxas moderadoras a utentes que deviam estar isentos?

O que dizem os últimos dados sobre emigração?
18 dez, 2025

O que dizem os últimos dados sobre emigração?

O que são os ativos russos congelados que a Europa discute se deve usar para apoiar a Ucrânia?
18 dez, 2025

O que são os ativos russos congelados que a Europa discute se deve usar para apoiar a Ucrânia?

Salários baixos e saúde mental preocupante. Como está a qualidade de vida dos jovens portugueses?
17 dez, 2025

Salários baixos e saúde mental preocupante. Como está a qualidade de vida dos jovens portugueses?

Os portugueses vão menos ao médico. Isto é arriscado?
17 dez, 2025

Os portugueses vão menos ao médico. Isto é arriscado?

Como vão funcionar as novas bolsas de estudo do Ensino Superior?
16 dez, 2025

Como vão funcionar as novas bolsas de estudo do Ensino Superior?

Árbitros vão usar bodycams. Como é que vai funcionar?
16 dez, 2025

Árbitros vão usar bodycams. Como é que vai funcionar?

As tarifas de eletricidade vão subir quanto em 2026?
15 dez, 2025

As tarifas de eletricidade vão subir quanto em 2026?

Lei da nacionalidade. Por que é que Tribunal Constitucional anuncia decisão esta segunda-feira?
15 dez, 2025

Lei da nacionalidade. Por que é que Tribunal Constitucional anuncia decisão esta segunda-feira?

Compras online fora da UE mais caras? Qual é a nova taxa na Temu ou Shein?
12 dez, 2025

Compras online fora da UE mais caras? Qual é a nova taxa na Temu ou Shein?

Quando é que as alterações ao IUC entram em vigor?
12 dez, 2025

Quando é que as alterações ao IUC entram em vigor?

Quais são as condições de vida dos portugueses?
11 dez, 2025

Quais são as condições de vida dos portugueses?

O que é que aconteceu para o país estar em greve geral?
11 dez, 2025

O que é que aconteceu para o país estar em greve geral?

Nobel da Paz. Porque é que Corina Machado não conseguiu receber o prémio em Oslo?
10 dez, 2025

Nobel da Paz. Porque é que Corina Machado não conseguiu receber o prémio em Oslo?

Greve Geral. Quem pode aderir e qual será o impacto no dia a dia dos portugueses?
10 dez, 2025

Greve Geral. Quem pode aderir e qual será o impacto no dia a dia dos portugueses?

Greve geral. Portugal pode mesmo parar nesta quinta-feira?
09 dez, 2025

Greve geral. Portugal pode mesmo parar nesta quinta-feira?

Taxas de juro vão subir? Por que razão está a ser admitida essa possibilidade?
09 dez, 2025

Taxas de juro vão subir? Por que razão está a ser admitida essa possibilidade?

Por que é este sorteio do Mundial de futebol inédito?
05 dez, 2025

Por que é este sorteio do Mundial de futebol inédito?

Farmácias ficam sem vacinas para a gripe. Como é que isto aconteceu?
05 dez, 2025

Farmácias ficam sem vacinas para a gripe. Como é que isto aconteceu?

Caso no Hospital de Gaia: mãe e bebé já foram localizadas?
04 dez, 2025

Caso no Hospital de Gaia: mãe e bebé já foram localizadas?

Alunos mais pobres do ensino superior vão ter bolsa extra de 1.045 euros. Quem pode beneficiar?
04 dez, 2025

Alunos mais pobres do ensino superior vão ter bolsa extra de 1.045 euros. Quem pode beneficiar?

Como estão a responder as escolas às necessidades do ensino especial?
03 dez, 2025

Como estão a responder as escolas às necessidades do ensino especial?

Apoios do E-Lar regressam a 11 de dezembro. O que é preciso para concorrer?
03 dez, 2025

Apoios do E-Lar regressam a 11 de dezembro. O que é preciso para concorrer?

Quais são os novos incentivos fiscais à habitação?
02 dez, 2025

Quais são os novos incentivos fiscais à habitação?

Marcelo operado por causa de hérnia encarcerada. Tem de ser substituído?
02 dez, 2025

Marcelo operado por causa de hérnia encarcerada. Tem de ser substituído?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.