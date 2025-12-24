O Spotify foi alvo de um ataque informático. Tenho de mudar alguma coisa?

Atenção aos utilizadores do Spotify. A plataforma foi alvo de um ataque informático em larga escala que terá comprometido a quase totalidade do catálogo de ficheiros.

Os dados dos utilizadores estão em risco?

Aparentemente não. Na verdade, o Spotify confirma ter sido alvo de ciberataque em que terceiros conseguiram aceder de forma não autorizada a metadados públicos e contornaram os sistemas de gestão de direitos digitais. Portanto houve acesso direto a conteúdos que normalmente estão blindados. E estamos a falar sobretudo do catálogo musical. São cerca de 86 milhões de ficheiros de música. A confirmar-se este número, será um caso sem precedentes na indústria musical.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Há alguma recomendação para os utilizadores?

Até agora, não há indicação de que seja necessário alterar passwords ou rever métodos de pagamento. Porque, aparentemente, o alvo do ataque parece ter sido o conteúdo musical e não as contas dos utilizadores. Ou seja, não há, por agora, evidências de que informações como nomes, emails, palavras-passe ou dados bancários tenham sido comprometidos.

Seja como for, por precaução, é recomendada a ativação de uma autenticação de dois fatores e estar atento a comunicações oficiais do Spotify.

Então quem é que está mais exposto a este ataque?

Sobretudo, artistas e editoras que enfrentam o risco de enormes prejuízos financeiros, porque o que está em causa é a distribuição do catálogo do Spotify fora das plataformas oficiais. Por isso, as consequências deste ataque serão eventualmente mais sentidas por artistas e editoras.

Enquanto isso, a empresa procura ainda perceber qual a real extensão deste incidente.

Há alguma limitação no uso do Spotify?

Até agora, não há sinais de que o ataque tenha afetado diretamente o funcionamento da aplicação para os utilizadores.

A empresa continua a investigar este incidente, mas não há registo de dificuldades no acesso, bloqueios, ou mesmo falhas na reprodução de músicas. Portanto, uma vez mais, o risco incide mais sobre a segurança do catálogo e sobre a proteção dos conteúdos. E não na experiência dos utilizadores.

Quem fez este ataque?

Um grupo de hackers que se chama "Anna’s Archives". É um coletivo conhecido por iniciativas ligadas à preservação digital e por disponibilizar grandes bases de dados online.

Segundo os autores do ataque, não se trata de uma iniciativa com fins comerciais ou de chantagem.

O grupo diz que a intenção é construir um arquivo musical principalmente para fins de preservação. Ou seja, querem criar uma espécie de biblioteca universal da música digital, alegando que muitas obras podem desaparecer se ficarem apenas dependentes das plataformas comerciais.

Mas, claro, tudo isto levanta questões éticas e legais, porque estamos a falar de conteúdos protegidos por direitos de autor.

Portanto, no imediato, não haverá risco para os utilizadores, mas é recomendável reforçar a segurança no acesso ao Spotify.