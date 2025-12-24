Zelensky entregou à Rússia um novo plano de paz. O que há de novo?

Depois de semanas de negociações com os Estados Unidos da América (EUA), a Ucrânia entregou esta quarta-feira à Rússia a sua versão revista do plano de paz de Donald Trump.

A nova versão do documento detalha as condições necessárias, na perspetiva de Kiev, para uma paz minimamente justa e duradoura na Ucrânia. O que dizem estes 20 pontos?

O Explicador Renascença explica.

O que diz este documento de paz?

Este documento é, apesar de tudo, mais curto do que a versão inicial que tinha 28 pontos.

De acordo com o presidente Volodymyr Zelensky, o plano estabelece o reconhecimento da soberania da Ucrânia, um acordo de não-agressão entre Kiev e Moscovo, e uma garantia de segurança tripartida, entre os EUA, países da NATO e estados europeus signatários.

Também conta com a criação de um Conselho de Paz para vigiar a implementação do acordo que seria presidido pelo Presidente dos EUA, Donald Trump.

O plano implica cedências por parte da Ucrânia?

O Presidente ucraniano admite retirar tropas de zonas que ainda controla da região de Donetsk, no Donbass, desde que a Rússia faça o mesmo e na mesma proporção.

O plano prevê ainda o reconhecimento da linha de frente existente à data da assinatura como linha de separação de facto, mas também a criação de uma zona desmilitarizada.

O objetivo é reduzir os combates e criar condições para um cessar-fogo.

E esse cessar-fogo seria imediato?

O cessar-fogo entraria em vigor imediatamente após a assinatura do acordo, mas a sua aplicação ficaria dependente de uma ratificação parlamentar ou referendo na Ucrânia, a realizar no prazo máximo de 60 dias.