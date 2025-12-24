Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Zelensky entregou à Rússia um novo plano de paz. O que há de novo?

Explicador Renascença

Zelensky entregou à Rússia um novo plano de paz. O que há de novo?

24 dez, 2025 • Anabela Góis


O Presidente da Ucrânia terá apresentado uma proposta de paz de 20 pontos, menos oito do que o plano inicial da administração Trump, onde a Ucrânia teria de ceder vários territórios ocupados. No Explicador Renascença da tarde desta quarta-feira, esclarecemos os detalhes desta proposta.

Depois de semanas de negociações com os Estados Unidos da América (EUA), a Ucrânia entregou esta quarta-feira à Rússia a sua versão revista do plano de paz de Donald Trump.

A nova versão do documento detalha as condições necessárias, na perspetiva de Kiev, para uma paz minimamente justa e duradoura na Ucrânia. O que dizem estes 20 pontos?

O Explicador Renascença explica.

O que diz este documento de paz?

Este documento é, apesar de tudo, mais curto do que a versão inicial que tinha 28 pontos.

De acordo com o presidente Volodymyr Zelensky, o plano estabelece o reconhecimento da soberania da Ucrânia, um acordo de não-agressão entre Kiev e Moscovo, e uma garantia de segurança tripartida, entre os EUA, países da NATO e estados europeus signatários.

Também conta com a criação de um Conselho de Paz para vigiar a implementação do acordo que seria presidido pelo Presidente dos EUA, Donald Trump.

O plano implica cedências por parte da Ucrânia?

O Presidente ucraniano admite retirar tropas de zonas que ainda controla da região de Donetsk, no Donbass, desde que a Rússia faça o mesmo e na mesma proporção.

O plano prevê ainda o reconhecimento da linha de frente existente à data da assinatura como linha de separação de facto, mas também a criação de uma zona desmilitarizada.

O objetivo é reduzir os combates e criar condições para um cessar-fogo.

E esse cessar-fogo seria imediato?

O cessar-fogo entraria em vigor imediatamente após a assinatura do acordo, mas a sua aplicação ficaria dependente de uma ratificação parlamentar ou referendo na Ucrânia, a realizar no prazo máximo de 60 dias.

Ucrânia pode ter zona desmilitarizada em Donetsk: Zelensky tem plano de paz apoiado pelos EUA

Guerra na Ucrânia

Ucrânia pode ter zona desmilitarizada em Donetsk: Zelensky tem plano de paz apoiado pelos EUA

Leia o plano de 20 pontos completo, que inclui uma(...)

A Ucrânia mantém a exigência de entrar na NATO e União Europeia?

Em relação à NATO, o documento já não faz qualquer referência, mas a Ucrânia exige ser membro da União Europeia numa data a designar.

O Presidente ucraniano admite que possa ser em 2027 ou 2028.

Quem ficaria responsável pela central nuclear de Zaporíjia, agora controlada pelos russos?

Ainda não há acordo sobre esta questão.

A Ucrânia propõe-se gerir o complexo em parceria com os EUA. Ou seja, 50% da eletricidade gerada na central de Zaporíjia seria destinada aos territórios controlados pela Ucrânia, enquanto os EUA determinam a distribuição dos outros 50%.

E como seria o futuro da Ucrânia?

Para além da adesão à União Europeia, esta proposta compromete a Ucrânia a realizar eleições presidenciais "o mais rapidamente possível".

Propõe, ainda, que as Forças Armadas ucranianas mantenham 800 mil efetivos em tempo de paz e um quadro de reconstrução económica e desenvolvimento, estimado em cerca de 800 mil milhões de dólares.


​Rússia rejeita trégua de Natal na Ucrânia. Papa manifesta “muita tristeza”

​Rússia rejeita trégua de Natal na Ucrânia. Papa manifesta “muita tristeza”

Leão XIV lança apelo global: "que haja pelo menos (...)

Zelensky está confiante no plano de paz?

Zelensky acredita que Moscovo não tem grande margem para recusar a proposta por causa do Presidente norte-americano, porque não pode dizer que é contra uma solução pacifica.

O Presidente ucraniano confia, por isso, que o cessar-fogo está mais perto, mas a Rússia ainda não reagiu.

O porta-voz do Kremlin limitou-se a dizer que a posição da Rússia é conhecida dos EUA, mas prometeu responder às informações recebidas.

E qual é a posição da Rússia?

Vladimir Putin exige o controlo total das regiões ucranianas ocupadas e exige que sejam consideradas território russo.

Nesta altura controla cerca de 20% do território do país vizinho. Em setembro de 2022, o Presidente russo reivindicou Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporíjia, sem deixar de contar que, em 2014, tinha anexado a península da Crimeia.

O objetivo seria também manter a central nuclear de Zaporíjia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
O Spotify foi alvo de um ataque informático. Tenho de mudar alguma coisa?
24 dez, 2025

O Spotify foi alvo de um ataque informático. Tenho de mudar alguma coisa?

Quais foram os nomes mais populares este ano em Portugal?
23 dez, 2025

Quais foram os nomes mais populares este ano em Portugal?

Rússia diz-se disponível para assinar acordo de não-agressão. É para levar a sério?
23 dez, 2025

Rússia diz-se disponível para assinar acordo de não-agressão. É para levar a sério?

Cartazes do Chega sobre ciganos fora das ruas. Porquê?
22 dez, 2025

Cartazes do Chega sobre ciganos fora das ruas. Porquê?

Caso contra bombeiro que agrediu a mulher foi suspenso. Porquê?
22 dez, 2025

Caso contra bombeiro que agrediu a mulher foi suspenso. Porquê?

Quem é o principal suspeito do homicídio do físico português Nuno Loureiro?
19 dez, 2025

Quem é o principal suspeito do homicídio do físico português Nuno Loureiro?

Hospitais andam a cobrar taxas moderadoras a utentes que deviam estar isentos?
19 dez, 2025

Hospitais andam a cobrar taxas moderadoras a utentes que deviam estar isentos?

O que dizem os últimos dados sobre emigração?
18 dez, 2025

O que dizem os últimos dados sobre emigração?

O que são os ativos russos congelados que a Europa discute se deve usar para apoiar a Ucrânia?
18 dez, 2025

O que são os ativos russos congelados que a Europa discute se deve usar para apoiar a Ucrânia?

Salários baixos e saúde mental preocupante. Como está a qualidade de vida dos jovens portugueses?
17 dez, 2025

Salários baixos e saúde mental preocupante. Como está a qualidade de vida dos jovens portugueses?

Os portugueses vão menos ao médico. Isto é arriscado?
17 dez, 2025

Os portugueses vão menos ao médico. Isto é arriscado?

Como vão funcionar as novas bolsas de estudo do Ensino Superior?
16 dez, 2025

Como vão funcionar as novas bolsas de estudo do Ensino Superior?

Árbitros vão usar bodycams. Como é que vai funcionar?
16 dez, 2025

Árbitros vão usar bodycams. Como é que vai funcionar?

As tarifas de eletricidade vão subir quanto em 2026?
15 dez, 2025

As tarifas de eletricidade vão subir quanto em 2026?

Lei da nacionalidade. Por que é que Tribunal Constitucional anuncia decisão esta segunda-feira?
15 dez, 2025

Lei da nacionalidade. Por que é que Tribunal Constitucional anuncia decisão esta segunda-feira?

Compras online fora da UE mais caras? Qual é a nova taxa na Temu ou Shein?
12 dez, 2025

Compras online fora da UE mais caras? Qual é a nova taxa na Temu ou Shein?

Quando é que as alterações ao IUC entram em vigor?
12 dez, 2025

Quando é que as alterações ao IUC entram em vigor?

Quais são as condições de vida dos portugueses?
11 dez, 2025

Quais são as condições de vida dos portugueses?

O que é que aconteceu para o país estar em greve geral?
11 dez, 2025

O que é que aconteceu para o país estar em greve geral?

Nobel da Paz. Porque é que Corina Machado não conseguiu receber o prémio em Oslo?
10 dez, 2025

Nobel da Paz. Porque é que Corina Machado não conseguiu receber o prémio em Oslo?

Greve Geral. Quem pode aderir e qual será o impacto no dia a dia dos portugueses?
10 dez, 2025

Greve Geral. Quem pode aderir e qual será o impacto no dia a dia dos portugueses?

Greve geral. Portugal pode mesmo parar nesta quinta-feira?
09 dez, 2025

Greve geral. Portugal pode mesmo parar nesta quinta-feira?

Taxas de juro vão subir? Por que razão está a ser admitida essa possibilidade?
09 dez, 2025

Taxas de juro vão subir? Por que razão está a ser admitida essa possibilidade?

Por que é este sorteio do Mundial de futebol inédito?
05 dez, 2025

Por que é este sorteio do Mundial de futebol inédito?

Farmácias ficam sem vacinas para a gripe. Como é que isto aconteceu?
05 dez, 2025

Farmácias ficam sem vacinas para a gripe. Como é que isto aconteceu?

Caso no Hospital de Gaia: mãe e bebé já foram localizadas?
04 dez, 2025

Caso no Hospital de Gaia: mãe e bebé já foram localizadas?

Alunos mais pobres do ensino superior vão ter bolsa extra de 1.045 euros. Quem pode beneficiar?
04 dez, 2025

Alunos mais pobres do ensino superior vão ter bolsa extra de 1.045 euros. Quem pode beneficiar?

Como estão a responder as escolas às necessidades do ensino especial?
03 dez, 2025

Como estão a responder as escolas às necessidades do ensino especial?

Apoios do E-Lar regressam a 11 de dezembro. O que é preciso para concorrer?
03 dez, 2025

Apoios do E-Lar regressam a 11 de dezembro. O que é preciso para concorrer?

Quais são os novos incentivos fiscais à habitação?
02 dez, 2025

Quais são os novos incentivos fiscais à habitação?

Marcelo operado por causa de hérnia encarcerada. Tem de ser substituído?
02 dez, 2025

Marcelo operado por causa de hérnia encarcerada. Tem de ser substituído?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.