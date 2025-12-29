Boletins de voto das presidenciais vão incluir os nomes de candidatos excluídos pelo TC. Porquê?

Há uma polémica a caminho das eleições presidenciais. Os boletins de voto vão incluir os nomes de candidatos excluídos pelo Tribunal Constitucional. A questão foi suscitada por António José Seguro, que avisa que esta situação pode induzir em erro os eleitores.

Porque é que isto acontece? Porque é que o boletim de voto inclui candidatos que, já se sabe de antemão, estão fora da corrida?

A razão central é administrativa e logística. A Administração Eleitoral decidiu não alterar o boletim de voto após o sorteio inicial, que incluía 14 nomes, mesmo depois de o Tribunal Constitucional ter excluído três candidaturas por irregularidades não corrigidas no prazo legal.

Porque é que isto acontece? Porque o boletim já tinha sido preparado e validado graficamente com os 14 nomes sorteados. E porque alterar o boletim implicaria refazer o processo de impressão, distribuição e validação. Ou seja, esta decisão poderá prender-se com a necessidade de evitar atrasos ou riscos operacionais, uma vez que já estamos a pouco mais de duas semanas da data das eleições.

E se um eleitor colocar a cruz num candidato excluído?

O voto é considerado nulo. Ou seja, a Administração Eleitoral terá entendido que a exclusão jurídica dos candidatos não obriga automaticamente à alteração do boletim, desde que esses votos sejam considerados nulos.

Só que esta é uma interpretação controversa. E é precisamente isso que é criticado pela candidatura de António José Seguro, que admite a possibilidade de um eleitor considerar que determinado candidato está legalmente na corrida, quando na verdade o seu nome foi excluído pelo Tribunal Constitucional.

Por outro lado, o candidato apoiado pelo PS entende que a manutenção no boletim de voto de nomes excluídos desrespeita a decisão do Tribunal Constitucional e pode ser vista como uma forma de não acatar o acórdão.

E, finalmente, Seguro entende que tudo isto afeta a transparência eleitoral. Portanto, para além de poder gerar confusão, pode acarretar desconfiança no processo eleitoral.