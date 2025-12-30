Governo vai abrir novo programa de apoio à compra de carros elétricos. Quando?

Ainda agora abriu um programa de apoio à compra de carros elétricos e o Governo já admite abrir um novo plano.

Porquê?

Porque o programa que abriu esta segunda-feira esgotou em apenas 18 horas. O Fundo Ambiental abriu as candidaturas às 10h00 e duas horas depois já tinham sido atingidas mais de 80% das 2.200 vagas, que acabaram preenchidas cerca de quatro horas depois. Isto é algo que demonstra o interesse em adquirir este tipo de viaturas.

E quando é que será aberta a nova campanha?

Poderá ser já em janeiro. A hipótese é admitida pela ministra do Ambiente. Em declarações à Renascença, Maria Graça Carvalho confirma que perante o sucesso do programa, será lançado uma nova campanha no início do próximo ano. Para já é uma forte possibilidade, mas a ministra confirma que está em circulação uma resolução do Conselho de Ministros sobre a mobilidade elétrica.

E o novo programa será idêntico ao anterior?

A ministra fala em condições e apoios semelhantes àqueles que foram agora disponibilizados.

E que condições foram essas?

No total foi disponibilizado um apoio de 17,6 milhões de euros. Os candidatos, pessoas singulares, tiveram um apoio de quatro mil euros para a aquisição de viaturas com um valor máximo de 38,5 mil euros, incluindo IVA. Para garantir este apoio era exigido o abate de um carro de combustão interna com mais de dez anos.

Mas perante o grande interesse nesta campanha, os apoios não deveriam ser reforçados?

Esse é o apelo do Automóvel Clube de Portugal. Também em declarações à Renascença, o presidente do Automóvel Clube de Portugal entende que os apoios deveriam ser mais expressivos. Carlos Barbosa defende uma duplicação dos valores. A ministra do Ambiente não exclui a possibilidade de vir a ser reforçado o investimento através do Fundo Ambiental, mas para já fala num apoio equilibrado.

