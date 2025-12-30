O que vai ficar mais caro em 2026?

O início de 2026 traz subidas de preços em várias áreas essenciais. O cabaz alimentar será um dos primeiros a pesar mais na carteira dos portugueses. O pão deverá subir cerca de dois cêntimos por unidade. A carne de vaca e o peixe registam aumentos na ordem dos 6%. Já produtos como leite, azeite, ovos e café deverão manter-se estáveis.

A energia vai subir?

Sim. A fatura da eletricidade no mercado regulado vai aumentar em média 1%. Em Lisboa, o preço da água sobe 17 cêntimos a partir de janeiro. No resto do país, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos recomenda aumentos de 1,8%, mas a decisão cabe a cada município. O gás não terá novos aumentos no início do ano, uma vez que já subiu em outubro. Nas telecomunicações, prevê-se uma subida média de 2,2%.

As rendas vão ser atualizadas?

Sim. As rendas podem subir em linha com a inflação, desde que os senhorios comuniquem essa atualização aos inquilinos. Por exemplo, uma renda de 1 000 euros poderá subir 22 euros por mês. No caso dos empréstimos bancários, a prestação dependerá da evolução das taxas de juro. Para os proprietários, haverá um aumento do IMI de 7%, valor que não era revisto desde 2023.

E para quem anda de carro? Aumentos?

As portagens vão aumentar 2,2%, também em linha com a inflação. Por exemplo, uma viagem na A1 entre Lisboa e Porto vai custar mais 60 cêntimos. No entanto, há boas notícias: a A25 e alguns troços de outras autoestradas deixam de ter portagens. Os combustíveis também vão subir, não tanto por variações do preço do petróleo, mas devido ao descongelamento dos impostos aplicados pelo Governo. O valor final do aumento dependerá da cotação internacional do petróleo.

E para quem anda de transportes?

Alguns passes mantêm o preço: o Passe Ferroviário Verde (20 euros), o Navegante (em Lisboa) e o Andante (no Porto) não sofrem alterações. No entanto, os bilhetes da CP, da Carris e dos elevadores de Lisboa vão subir.

E medicamentos, também sobem?

Não. Pela primeira vez, os preços dos medicamentos essenciais e críticos vão manter-se, o que representa um alívio para muitas famílias.

Praticamente tudo aumenta. E os rendimentos, também aumentam?

Sim. As pensões mais baixas sobem 2,8%. A partir dos 1 074 euros, os aumentos acompanham a inflação. As pensões acima dos 6 445 euros não terão qualquer aumento. Na função pública, os salários deverão subir pouco mais de 2%, embora o valor final ainda não esteja fechado. O salário mínimo nacional sobe 50 euros, passando para 920 euros em 2026. Também haverá um alívio no IRS, sobretudo para os contribuintes dos escalões mais baixos.