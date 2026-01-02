O que sabemos sobre o incêndio em estância de esqui na Suíça?

Pelo menos 40 pessoas morreram na sequência de um incêndio nesta quarta-feira após uma explosão, num bar de uma estância de esqui, localizado em Crans-Montana, na Suíça.

A tragédia aconteceu numa festa de passagem de ano e, para além de mais de uma centena de feridos, alguns países já anunciaram desaparecidos. Mas algum português estava nessa trágica festa de Ano Novo?

O Explicador Renascença esclarece.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Há vítimas ou desaparecidos portugueses?

Uma mulher portuguesa está entre os feridos deste incidente na estância de ski de Crans-Montana, localizada no sudoeste da Suíça, avançou à Renascença o secretário de Estados das Comunidades, Emídio Sousa. A mulher está internada no Hospital de Syon.

Uma outra portuguesa está também desaparecida. A informação foi partilhada esta tarde durante uma conferência de imprensa organizada pelas autoridades suíças.

Até ao momento, 105 feridos foram já identificados e outros 14 permanecem desconhecidos. Além de uma portuguesa, a esmagadora maioria dos feridos tem nacionalidade suíça, mas há também franceses, italianos, sérvios, um bósnio, um polaco e um luxemburguês.

E, havendo portugueses envolvidos, Portugal ofereceu algum tipo de ajuda?

O governo português respondeu ao pedido europeu de auxílio e disponibilizou à Suíça duas vagas para o acompanhamento de doentes queimados. Em específico, uma vaga no Porto e outra em Lisboa.

Para já, está previsto que cerca de 50 feridos sejam transportados para fora da Suíça, de forma a serem acompanhados em centros de recuperação para queimaduras graves.

Para evitar uma situação de rutura, nos hospitais suíços mais perto da tragédia foi lançada uma campanha de doação de sangue.

Junto ao local continuam a ser colocadas flores e velas. Para além disso, também foi criada uma linha telefónica de apoio a familiares.