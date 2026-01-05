Mais mortos e mais acidentes nas estradas portuguesas?

Depois do período festivo, é tempo de balanço na sinistralidade rodoviária. A GNR e a PSP registaram um agravamento da sinistralidade rodoviária face ao período homólogo.

A Operação Natal e Ano Novo contam com números trágicos nas estradas portugueses nas últimas duas semanas do ano. Que fatores agravaram os números este ano?

O Explicador Renascença esclarece.

De que números estamos a falar?

Os números refletem a operação conjunta da GNR e PSP Natal e Ano Novo que decorreu entre 18 de dezembro e 4 de janeiro.

Durante esse período, 38 pessoas morreram em resultado de 6.083 acidentes nas estradas nacionais. Houve ainda 127 feridos graves e 1.643 feridos leves.



Até que ponto são números piores do que em 2024?

Apesar da operação policial ter tido mais dois dias do que a anterior, o balanço é, ainda assim, negativo.

Houve mais acidentes, mais vítimas mortais e mais feridos graves.

No caso das 38 vítimas mortais, por exemplo, 23 registaram-se no período de Ano Novo, sendo que só nesta sexta-feira e sábado houve oito vítimas mortais, ou seja, quatro em cada dia.