Nestlé retira lotes de fórmula de leite para bebés. Qual é o perigo para as crianças?
06 jan, 2026 • André Rodrigues


Os sintomas surgem até seis horas após o consumo. Saiba o que fazer caso tenha um dos lotes contaminados.

A Nestlé está a retirar do mercado vários lotes de fórmula de leite para bebés.

Trata-se de uma medida preventiva motivada pela possível presença de uma toxina.

O Explicador Renascença esclarece.

Que toxina é esta e qual o perigo para para as crianças?

A toxina chama-se Cereulida. É produzida por algumas estirpes da bactéria Bacillus cereus. É um microrganismo que pode estar presente em alimentos que utilizamos no nosso dia-a-dia, como o arroz, o leite e outros produtos lácteos. É resistente ao calor, o que significa que não é destruída pela pasteurização ou pela preparação normal dos alimentos.

No caso dos bebés, a ingestão toxina pode provocar sintomas como vómitos, diarreia, sonolência ou apatia fora do normal.

Os sintomas surgem até seis horas após o consumo. Na maior parte dos casos, a intoxicação é autolimitada. Ou seja, reverte normalmente, não é grave. Mas há que estar atento ao risco de desidratação nos casos em que os vómitos ou a diarreia se prolongue no tempo.

Portanto, qualquer sinal de mal-estar prolongado deve ser avaliado por um médico. Mas, insisto, na maior parte dos casos, não serão situações graves.

Esta toxina está presente nas fórmulas?

Não. A Nestlé fala em potencial presença da Cereulida, não no produto final. Apenas numa das matérias-primas utilizadas antes do fabrico do leite.

E é, precisamente, para evitar que aconteçam casos de intoxicação que foram retirados do mercado alguns dos lotes das marcas NAN e Alfamino Júnior.

De resto, também não existe, até ao momento, qualquer caso reportado de bebés afetados pelo consumo destes lotes.

Como é que pais sabem se compraram um dos lotes afetados?

Para saber se a embalagem que têm em casa está incluída, basta verificar o código do lote, que se encontra ou na base da lata, ou no topo da embalagem, no caso das versões líquidas.

Se o lote não estiver na lista, a Nestlé garante que o produto é seguro e pode continuar a ser utilizado.

O que devem os pais fazer se tiverem uma dessas fórmulas?

Primeiro, devem deixar de a usar imediatamente. Depois, devem guardar a embalagem, porque será necessária para o reembolso.

Como se procede ao reembolso? Através de um formulário online disponibilizado pela Nestlé ou através da linha de apoio gratuita.

É normal este tipo de contaminação?

Não. É raro. Mas pode acontecer.

A Cereulida pode estar presente em matérias-primas de origem alimentar. Daí que os controlos sejam bastante rigorosos e, perante uma suspeita, a resposta tem de ser imediata.

E, neste caso, só há uma resposta possível. Retirar o produto do mercado.

Mas é importante sublinhar que esta é uma medida preventiva. Não há motivo para alarme.

