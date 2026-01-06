Porque é que Donald Trump quer anexar a Gronelândia?

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Nas últimas horas, vários países europeus da NATO, incluindo Portugal, cerraram fileiras em defesa da Dinamarca que controla a Gronelândia. Este acordo surge após as intenções renovadas do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, sobre uma possível ocupação do território dinamarquês. Mas o que justifica o interesse do Presidente norte-americano na Gronelândia? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De onde vem o interesse pela Gronelândia? Donald Trump interessa-se pela região desde logo pela localização estratégica. A Gronelândia fica na rota mais curta da Europa para a América do Norte, o que é vital para o sistema de alerta de mísseis balísticos dos EUA. O Presidente dos EUA tem defendido que precisa da ilha como parte do sistema nacional de segurança, já que dali poderia monitorizar as águas entre a ilha, a Islândia e o Reino Unido que são utilizadas por navios da marinha russa e por submarinos nucleares.

Outro interesse são, naturalmente, as reservas em minerais, petróleo e gás natural que a Gronelândia possui. Mas os americanos têm presença militar por lá? Desde a década de 1950, os EUA dispõem de uma instalação vital para o sistema de defesa antimísseis norte-americanos. O acordo entre Washington e Copenhaga foi assinado na sequência da Segunda Guerra Mundial e garante aos americanos o direito de operar bases militares no território, mas desde que as autoridades dinamarquesas e da Gronelândia sejam informadas.

E, afinal, qual é o estatuto da Gronelândia? A Gronelândia é uma antiga colónia da Dinamarca, que passou a integrar este reino nórdico em 1953. Em 2009, recebeu uma ampla autonomia, incluindo o direito de declarar independência da Dinamarca através de referendo. De resto, até há pouco tempo as sondagens apontavam que a maioria dos 57 mil habitantes da ilha apoiavam a independência. Porém, o interesse de Donald Trump em anexar a ilha fez com que a Dinamarca se esforçasse por melhorar as relações com Nuuk, que é a capital do território e muitos gronelandeses têm manifestado receio de que uma independência precipitada aumentasse os riscos de anexação pelos Estados Unidos.

E como é que a Europa vê os "avanços" de Trump para a Gronelândia? Os líderes da Europa estão contra. Aliás, nas últimas horas numa declaração conjunta, sete países europeus, incluindo Portugal, juntamente com Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Itália e Polónia defenderam a autonomia da Gronelândia Para além disso, estes países apoiam a posição da primeira-ministra dinamarquesa, que exigiu aos EUA que parem com as ameaças. Como referiu Luís Montenegro na rede social X (antigo Twitter), “cabe à Dinamarca e à Gronelândia, e apenas a elas, decidir sobre questões relativas a estes territórios".