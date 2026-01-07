Homem morre à espera do INEM no Seixal. O que aconteceu?

Um homem morreu na terça-feira no Seixal depois de quase três horas à espera de socorro do INEM, confirmou esta quarta-feira à Renascença o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH).

O INEM já abriu um uma auditoria para perceber o que falhou e a Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) está a investigar a qualidade do serviço, na perspetiva da prontidão, enquanto o sindicato dos técnicos de emergência pré-hospitalar aponta culpas ao novo modelo de triagem.

O que se sabe, até momento, que possa ter justificado a demora?

O Explicador Renascença esclarece.

O que aconteceu?

O presidente do INEM diz que não há nada a apontar ao modelo de triagem, que o doente em questão foi classificado com o grau de urgência adequado.

De acordo com Luís Cabral, o problema foi a falta de meios, já que não havia ambulâncias disponíveis na Margem Sul por estarem retidas em diferentes unidades de saúde.

A resposta acabou por ser dada pela viatura médica de Almada, que entretanto ficou livre.

Mas porquê quase três horas de espera?

De acordo com a fita do tempo desde caso, a primeira chamada para o INEM foi feita às 11h23: um homem de 78 anos tinha caído e mostrava-se agitado, confuso, sonolento e prostrado.

A situação foi classificada como prioridade três, que prevê o acionamento de meios em 60 minutos. Porém, só mais de uma hora depois, foi registado que a Cruz Vermelha do Seixal não tinha ambulâncias e que as de Almada e Seixal estavam ocupadas.

A viatura médica de Almada, que entretanto ficou livre, só foi enviada quase 3 horas depois da primeira chamada.

