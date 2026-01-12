Portugal é o país da Europa com maior excesso de mortalidade?

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

O que justifica esta situação? A Direção Geral da Saúde e o Instituto Ricardo Jorge atribuem o aumento anormal de mortes ao frio intenso. Com a chegada das temperaturas de inverno mais cedo do que o previsto, é conhecido impacto na descompensação de doenças crónicas e aos efeitos das infeções respiratórias, nomeadamente a gripe e uma estirpe nova que tem potencial para infetar mais gente. E isso explica tudo? Segundo os especialistas, o frio e a gripe não explicam tudo. É preciso termos em conta que temos uma população muito envelhecida e com muitas doenças crónicas, num país onde persistem carências habitacionais e pobreza energética. Este conjunto de situações também têm o seu peso nesta fatura mais pesada na comparação com outros países da Europa.



Somos os piores no excesso de mortalidade? De acordo com dados da rede EuroMOMO - plataforma de monitorização de mortalidade na Europa -, na última semana do ano passado Portugal era o país da Europa com o maior excesso de mortalidade. Os óbitos acima do previsto mantiveram-se por um período contínuo de, pelo menos, 26 dias até ao início deste mês de janeiro, com o cenário a agravar-se nos dia 2 e 4 de janeiro quando morreram mais de mil pessoas, o valor mais alto dos últimos dois anos. E agora, a situação mantém-se? Na primeira semana do ano, Portugal era o único dos 24 países que enviam dados para esta rede, com excesso de mortalidade muito elevado. No fim de dezembro, Espanha chegou a estar pior do que Portugal, mas entretanto a situação melhorou e deixou de registar mortalidade excessiva. O Sistema de Informação dos Certificados de Óbitos mostra, entretanto, que continuamos com uma média diária de óbito acima de 400, o limite a partir qual se considera excesso de mortalidade. Só neste sábado é que a média caiu para 397.