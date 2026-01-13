Sócrates ficou outra vez sem advogado na Operação Marquês. E agora?

O processo Operação Marquês regressou esta terça-feira ao Campus de Justiça, em Lisboa, mas o advogado José Preto renunciou à defesa do antigo primeiro-ministro, José Sócrates.

Ao que a Renascença apurou, José Preto — que esteve 12 dias internado num hospital público em Lisboa depois de uma pneumonia —, apresentou um atestado passado por um medico privado onde se lê que o advogado não está em condições de responder às exigências profissionais, estando de baixa para normalizar o quadro clínico.

Em protesto, o advogado desistiu do caso e, assim, José Socrates voltou a ficar sem defesa. Porquê?

O Explicador Renascença esclarece.

Quem vai ser o próximo advogado de Sócrates?

José Sócrates ficou sem o advogado que escolheu, José Preto, mas tem a advogada oficiosa nomeada pelo tribunal, Ana Velho.

O antigo primeiro-ministro não aceita e, por isso, pediu 20 dias ao tribunal - um prazo previsto na lei - para escolher um novo defensor.



E o tribunal aceitou?

Não se sabe se Sócrates aceitou o pedido.



Porém, depois da entrada deste pedido, a sessão foi retomada da parte da tarde sem que o coletivo se tenha manifestado sobre o requerimento.