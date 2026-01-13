Vendas de automóveis estão acima do período pré-pandemia. Porque razão o número está a subir?

As vendas de automóveis já estão acima do período pré-pandemia. O mercado demorou cinco anos a recuperar da forte quebra registada em 2020.

Que segmento é que está a puxar por esta subida?

Veículos ligeiros de passageiros, especialmente os elétricos. A razão é simples: a oferta neste segmento é maior e mais diversificada, os preços começam a estabilizar e as marcas estão a fazer campanhas publicitárias mais apelativas. E isso está a ter, também, repercussão junto das empresas, porque muitas estão a renovar as suas frotas com modelos eletrificados.

Quanto representam em quota de mercado?

Mais de 60% do total de veículos novos vendidos no ano passado. Em 2019, o peso deste segmento não ia além dos 10%. Em números absolutos, a venda de carros totalmente elétricos passou de aproximadamente sete mil em 2019 para mais de 52 mil no ano passado. Um crescimento de quase 660%. Carros a gasolina e diesel continuam a perder terreno, o que pode refletir os efeitos da transição energética. No entanto, há hoje mais emissões de dióxido de carbono produzidas por automóveis do que antes da pandemia.

Como assim? Isso não é uma contradição?

Não. Em alguns contextos, há mesmo mais emissões de CO₂ produzidas por carros do que antes da pandemia.

Um exemplo claro vem de Vila Nova de Famalicão. Antes da Covid, o concelho tinha cerca de 129 mil toneladas de CO₂ produzidas por carros. Hoje são 157 mil toneladas. Números avançados por um responsável municipal num podcast do jornal Expresso. Razões que explicam este cenário: o regresso massivo ao uso do automóvel após o teletrabalho e o consequente aumento do tráfego urbano. E uma eletrificação que, apesar de estar a crescer de forma contínua, ainda não é suficiente para compensar o aumento do volume de circulação automóvel.

Em termos globais, o que dizem os números das vendas de carros em Portugal?

Falam em recuperação gradual. De acordo com o Jornal de Negócios, a quebra de 35% no mercado de ligeiros de passageiros registada em 2020 - o primeiro ano da pandemia - demorou cinco anos a ser superada. A Associação Automóvel de Portugal indica que, em termos globais, os números ainda ficam abaixo dos de 2019, devido à lenta recuperação dos veículos comerciais ligeiros.

E as vendas de veículos usados?

Também estão a crescer de forma robusta, mas este crescimento é mais reflexo de procura por alternativas mais acessíveis do que uma recuperação global do mercado. Os SUV compactos e os modelos crossover continuam a ser os preferidos pelos consumidores.