Portugueses estão a perder confiança nos serviços públicos. O que está a falhar?

A confiança dos cidadãos nos serviços públicos registou uma forte deterioração em 2025, avançou esta quarta-feira o Portal da Queixa.

Apesar de o aumento do número de reclamações ter sido moderado, o Relatório Anual de Satisfação com os Serviços Públicos revela uma quebra de 15% nos níveis de satisfação.

Os dados expõem um agravamento significativo da perceção sobre a qualidade, a eficácia e a capacidade de resposta do Estado. Porquê?

Quais são as áreas com mais queixas?



A degradação é particularmente evidente em áreas-chave do dia a dia, como a administração pública, a habitação, a migração e os transportes.

O estudo, desenvolvido pelo Consumers Trust Lab com base nos dados do Portal da Queixa, aponta para uma degradação estrutural da confiança dos cidadãos num ano marcado por instabilidade social, pressão institucional e dificuldades persistentes na execução de políticas públicas essenciais.

Mas são quantas reclamações?

Ao longo de todo o ano foram feitas 16.436 reclamações, ligeiramente mais do que em 2024.

Apesar deste crescimento contido, os indicadores qualitativos deterioraram-se de forma acentuada, sinalizando menor perceção de eficácia, empatia e resposta por parte das entidades públicas.

A média global de avaliações caiu 15,07% e o comportamento institucional após a reclamação e o tempo de resposta também desceram, revelando um desfasamento entre os programas de modernização administrativa e a experiência real dos cidadãos.