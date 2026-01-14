Sacos de plástico vão acabar? O que é que os vai substituir?

Vai ser uma mudança nos hábitos dos consumidores.

O Governo está a negociar soluções alternativas aos sacos plásticos com as cadeias de distribuição.

O Explicador Renascença esclarece.

É o fim dos sacos plásticos nos supermercados?

Sim, é essa a intenção expressa pela ministra do Ambiente. Os sacos de plástico leves - aqueles que usamos diariamente para pão, fruta, legumes ou pastelaria - vão ser retirados das superfícies comerciais e substituídos por alternativas feitas de outros materiais.

A decisão surge após anos de tentativas de reduzir o consumo deste tipo de plástico, que continua a ser um dos resíduos mais encontrados no lixo indiferenciado e no ambiente.

A medida está ainda a ser negociada com os retalhistas, mas o objetivo é que a substituição aconteça rapidamente.

Quando?

Ainda não há uma data, mas a ministra Maria da Graça Carvalho diz que espera que isso aconteça a breve prazo.

Para evitar um impacto imediato no bolso dos consumidores, a ministra garantiu que os novos sacos serão gratuitos pelo menos no início, numa fase de transição.

O Governo quer evitar novas taxas e prefere apostar numa mudança estrutural de hábitos, com a colaboração direta das empresas.

Porque é que esta mudança está a ser feita agora?

A eliminação dos sacos de plástico leves insere‑se num pacote de dez medidas ambientais apresentadas pelo Governo, que pretende acelerar a transição para modelos de consumo mais sustentáveis.

Em 2024, estava previsto um imposto de quatro cêntimos sobre estes sacos, mas nunca chegou a ser aplicado. O Ministério do Ambiente considera que a solução fiscal não seria suficiente para alterar comportamentos e que a substituição direta por materiais alternativos é mais eficaz.

Além disso, Portugal continua a ter dificuldades no cumprimento de metas europeias de redução de resíduos plásticos. Os sacos leves, por serem baratos e descartáveis, têm taxas de reutilização muito baixas e representam um problema ambiental significativo.

Que materiais vão substituir os sacos plásticos?

Ainda não se sabe. A ministra do Ambiente diz estar a trabalhar com as empresas do setor para identificar materiais que sejam mais sustentáveis, mas também adequados ao contacto com alimentos frescos.

Entre as hipóteses que têm sido discutidas no setor - embora não confirmadas oficialmente - estão sacos de papel reforçado, biopolímeros compostáveis ou materiais reutilizáveis de baixo custo.

A escolha final vai dependerá de critérios como segurança alimentar, resistência, impacto ambiental e capacidade de produção. O Governo quer evitar soluções que pareçam ecológicas mas que, na prática, tenham uma pegada ambiental semelhante ou superior ao plástico leve.

O vasilhame vai voltar. Como é que vai funcionar?

É já a partir de 10 de abril. Entra em vigor um sistema de depósito e reembolso para embalagens de plástico e latas, inspirado no antigo modelo do vasilhame que existia para o vidro.

Por cada embalagem devolvida - seja garrafa de água, refrigerante ou lata de bebida - o consumidor recebe 10 cêntimos. Haverá 2.500 máquinas espalhadas por todo o país para depositar estes resíduos.

O vidro fica de fora. Continua a ser recolhido nos ecopontos tradicionais.