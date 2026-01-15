Ex-assessora acusa Cotrim de assédio sexual. Caso pode avançar para tribunal?

A ex-assessora da Iniciativa Liberal (IL) acusou esta segunda-feira João Cotrim de Figueiredo de assédio sexual e laboral, com o candidato a negar as acusações e a afirmar que irá avançar com um processo por difamação.

Este caso de alegado assédio sexual de Cotrim a uma antiga assessora do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal pareceu meio adormecido durante dois dias, mas ressurgiu esta quinta-feira. Porquê?

O Explicador Renascença esclarece.

O que há de novo?

A ex-assessora da IL deu a conhecer esta quinta-feira um comunicado em que garante que os factos em causa foram denunciados internamente em 2023.

A advogada e consultora jurídica disse ainda que a publicação difundida no início da semana, nas redes sociais, era privada e foi divulgada sem o seu consentimento.

"Essa divulgação do caso está a ser instrumentalizada em contexto de campanha eleitoral, contra a minha vontade", afirmou, garantindo ainda que a veracidade dos factos será apurada em tribunal.

E o que diz a IL sobre isto?

Depois de estar em silêncio a partir do momento que a notícia foi partilhada, o partido desmente e enviou uma nota à Renascença a assegurar que nunca teve conhecimento de "repórteres formais ou informais" de denúncias de assédio sexual a envolver o antigo presidente do partido e candidato presidencial.

Em declarações aos jornalistas, pouco depois, Cotrim de Figueiredo reiterou que nunca teve conhecimento de situações de assédio e garantiu que vai submeter, ainda esta quinta-feira, uma queixa-crime por difamação.