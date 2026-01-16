Explicador Renascença
Casa Pia violou regras da UE por fazer negócio com clube ligado ao Kremlin?
Casa Pia violou regras da UE por fazer negócio com clube ligado ao Kremlin?

16 jan, 2026 • André Rodrigues


O FC Akhmat é um clube da Chechénia, uma região da Rússia, governada por Ramzan Kadyrov, que é um dos aliados mais próximos de Vladimir Putin e tem lugar no Conselho de Estado russo.

O Casa Pia terá violado sanções da União Europeia contra a Rússia. Tudo por causa de um negócio com um clube com ligações ao Kremlin.

O clube português terá aceitado receber dinheiro por uma via alternativa, contornando as sanções impostas a Moscovo.

O Explicador Renascença esclarece.

O que é que se sabe?

O Ministério Público acusa o Casa Pia de ter participado num esquema destinado a ocultar a origem de mais de um milhão de euros pagos pelo FC Akhmat.

De acordo com a acusação, citada pelo jornal "Público", o Casa Pia terá aceitado receber o valor através de uma empresa com sede nos Emirados Árabes Unidos, sabendo que o verdadeiro pagador estava sujeito a sanções da União Europeia.

Porque é que este clube é alvo de sanções?

O FC Akhmat é um clube da Chechénia, uma região da Rússia, governada por Ramzan Kadyrov, que é um dos aliados mais próximos de Vladimir Putin e tem lugar no Conselho de Estado russo.

Kadyrov é também acusado de graves violações dos direitos humanos, repressão política e perseguição a minorias.

Por isso, está sancionado pela União Europeia e pelos Estados Unidos.

Sendo proprietário do FC Akhmat, qualquer transação financeira envolvendo o clube é considerada de alto risco e pode ser automaticamente bloqueada pelos bancos europeus.

Como funcionava o esquema financeiro?

A acusação fala em circuito pensado para afastar o dinheiro do clube russo e evitar que os bancos identificassem a sua origem. O FC Akhmat transferia fundos para a Sila Marketing, uma sediada nos Emirados Árabes Unidos. Por sua vez, a empresa enviava o dinheiro para uma outra empresa do mesmo grupo que transferia os valores para o Casa Pia.

Objetivo: criar várias camadas de intermediários para que o Montepio não associasse o pagamento ao clube russo.

O Ministério Público cita, ainda, emails enviados ao Casa Pia onde a empresa intermediária é explícita na referência ao FC Akhmat como um clube sancionado e recomenda ao clube português que apresente ao banco apenas o contrato com a empresa dos Emirados, omitindo o acordo real com os russos.

O Casa Pia sabia que estava a violar sanções?

O Ministério Público diz que sim. Por outro lado, a acusação considera que o diretor executivo do Casa Pia, Tiago Lopes, agiu intencionalmente, sabendo da ocultação dos fundos.

Além disso, o Casa Pia terá ainda apresentado ao banco Montepio uma declaração formal dizendo desconhecer por que razão a Sila Marketing estava a fazer o pagamento, algo que a acusação considera falso.

Quem está acusado e quem ficou de fora?

O principal arguido é Tiago Lopes, CEO do Casa Pia, que responde pelos crimes de violação de medidas restritivas da União Europeia; branqueamento de capitais e falsificação de documentos.

O Casa Pia também é acusado, mas enquanto pessoa coletiva.

Fora da acusação está o presidente do clube. O Ministério Público concluiu que Vítor Franco assinou documentos sem conhecer o esquema e sem participar nas decisões. Durante o inquérito, o próprio admitiu que assinou sem ler, a pedido de Tiago Lopes.

O que é que pode acontecer ao Casa Pia?

Agora, o processo segue para a fase de instrução, onde será decidido se vai ou não a julgamento. Se avançar, o Casa Pia pode enfrentar multas elevadas e eventuais consequências desportivas. Já Tiago Lopes, o CEO do clube, arrisca pena de prisão.

Tópicos
