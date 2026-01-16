Explicador Renascença
Portugal com mais mortes em 2025?

Portugal com mais mortes em 2025?

16 jan, 2026 • Ana Catarina André


No Explicador Renascença da tarde desta sexta-feira, comparamos o número de mortes de 2025 com 2024, percebemos as regiões de Portugal com maior registo de mortalidade e nascimento, e também se há mais pessoas a nascer ou a morrer.

Portugal registou mais mortes em 2025, com mais 3.124 óbitos do que em 2024.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revelou esta sexta-feira novos dados sobre as "Estatísticas Vitais". O que explica este acréscimo?

O Explicador Renascença esclarece.

O que dizem os números?

Ao todo, foram registados um pouco mais do que 122 mil mortes, o que representa um acréscimo de 2,6% face ao ano anterior. Só em dezembro morreram mais 3250 pessoas do que no mês anterior e, se compararmos este mês com o mês homologo de 2024, estamos a falar de um aumento de 1729 óbitos, ou seja, mais 15,8%.

Os dados do INE revelaram, ainda, que a maioria destas mortes foi de pessoas com 65 e mais anos e mais de metade tinha uma idade igual ou superior a 80 anos.

Já os óbitos de crianças com menos de um ano baixaram, com 241 em 2025o, menos 14 do que em 2024. Dois desses bebés que morreram eram de mães residentes no estrangeiro.

Em que regiões se morreu mais?

Ainda não há dados por região que incluam o mês de dezembro, mas, entre janeiro e novembro de 2025, houve mais pessoas a residir na região norte que morreram.

Registaram-se 34.479 mortes no Norte, 20.110 no Centro, 19.242 na Grande Lisboa e 10.040 no Oeste e Vale do Tejo.

Em relação aos nascimentos? O que é que os dados do INE apontam?

Há mais crianças a nascer em Portugal, sendo que, entre janeiro e novembro de 2025, foram registados 80.206 nados-vivos. Nasceram, por isso, mais 2304 bebés do que em igual período de 2024.

As mulheres a residir no Norte foram as que tiveram mais bebés, no total de 24.391. Segue-se Grande Lisboa com 19.926, Centro com 11.141 e a Península de Setubal com 7822 nados-vivos.

Do lado oposto da tabela, e no que diz respeito a Portugal Continental, estão as mulheres que moram no Alentejo, que deram à luz a 3.175 bebés.

Há mais pessoas a nascer do que a morrer?

Nos últimos anos, a tendência é inversa. Nos primeiros 11 meses do ano passado, o saldo natural foi de menos 28.937, sendo que, no mesmo período de 2024, foi de menos 29.854.

Porém, estes dados mostram que, ainda assim, houve um desagravamento do saldo natural.

Olhando para as regiões, o Norte destaca-se com menos 10.088. Aliás, em Portugal, só há uma região com saldo natural positivo: a Grande Lisboa com 684 nascimentos a mais.

Que outras novas conclusões trouxe o estudo?

O Instituto Nacional de Estatística publicou também dados de outros registos feitos nas conservatórias do registo civil.

De janeiro a novembro de 2025, foram celebrados 35 422 casamentos, mais 1 033 do que no mesmo período de 2024, o que representa, portanto, um aumento de 3%.

