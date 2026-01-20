"Family Link". Como é que os pais podem orientar acesso dos filhos a conteúdos digitais?

A Google atualizou a política de controlo parental da aplicação "Family Link".

Trata-se da ferramenta com que os pais podem acompanhar e orientar o acesso das crianças conteúdos digitais.

O Explicador Renascença esclarece.

O que muda?

A partir de agora, os menores só podem desativar a supervisão da sua atividade na internet com a aprovação dos pais ou encarregados de educação.

Lançada em março de 2017, esta plataforma permite que os tutores associem a sua conta Google à dos mais pequenos. O objetivo é poder ajudar os mais novos a criar "hábitos digitais saudáveis e positivos".

Uma ferramenta que seria desativada automaticamente aos 13 anos. A partir de agora, só com a autorização dos pais é que será desligada

Por que razão houve essa alteração?

Esta atualização surge depois de pais e defensores dos direitos das crianças reclamarem que, no 13.º aniversário, a criança já tinha, de um dia para o outro, autonomia para desligar todas as configurações de segurança definidas.

Assim, a nova regra vai permitir controlar diretamente as "apps" do universo Google, como, por exemplo, o YouTube.

Que outras alterações foram introduzidas?

A partir de agora, com a alteração de regras, os tutores vão também poder encurtar o tempo de "scroll" nos vídeos curtos, os "Shorts".

Mas haverá mais controlo sobre o acesso a conteúdos?

Sim. Os tutores podem ainda criar diferentes modos de utilização do YouTube consoante a rotina ou atividade do dia.

Ou seja, definir os tempos consoante seja tempo para dormir, fazer uma pausa ou estudar, por exemplo.

E a forma de controlo será idêntica para uma adolescente?

Não. Vai ser possível criar uma conta infantil e alternar facilmente durante o dia para garantir uma experiência de visualização adequada e apropriada à idade da criança, neste caso no Youtube.

As restantes funcionalidades continuam. É possível bloquear sites e definir o tempo em que apps estão disponíveis.