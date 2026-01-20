O que é o Conselho de Paz criado por Trump e para que serve?

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

O Presidente norte-americano, Donald Trump, convidou 60 países para fazerem parte do Conselho de Paz, órgão que surgiu como solução pós-guerra para a Faixa de Gaza, em troca de uma taxa milionária. Trump assinou o acordo sobre o território em outubro, mas a carta fundadora não faz referência à região. É um novo Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas com quotas a pagar? O Explicador Renascença esclarece.

O que é que se sabe deste Conselho de Paz? O Conselho de Paz surgiu como solução pós-guerra para a Faixa de Gaza, que deveria assegurar uma administração transitória para a região. Porém, a carta fundadora dá-lhe um âmbito muito mais abrangente, que pode intervir em áreas afetadas ou ameaçadas por conflitos para promover a estabilidade, restaurar a governança confiável e legitima, e assegurar a paz duradoura. E quem vai fazer parte? Donald Trump convidou cerca de 60 países para serem membros fundadores. A lista inclui os tradicionais aliados dos Estados Unidos da América (EUA): Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Portugal, a própria União Europeia, Israel, mas também rivais históricos, como a Rússia e a China.

E quem aceitou o convite? Só dez países aceitaram oficialmente: EUA, Canadá, Argentina, Hungria, Marrocos, Albânia, Cazaquistão, Paraguai, Uzbequistão e Vietname. França rejeitou o convite. O Presidente francês, Emmanuel Macron, alega que a carta fundadora do Conselho vai além do enquadramento de Gaza e levanta questões sérias, em particular com respeito aos princípios e estrutura das Nações Unidas. Portugal já respondeu a Trump?

Ainda não, porque o Governo está a analisar o convite, consultando países terceiros e aguardando por esclarecimentos das autoridades norte-americanas. Contudo, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, já tenha apontado "algumas dúvidas" na configuração do organismo. Paulo Rangel diz que, se fosse confinado a Gaza, já tinha aceitado. Porém, considera que a carta fundadora é equívoca sobre o alcance para além deste conflito. Para já, Portugal não participa na cerimónia de assinatura, nesta quinta-feira, em Davos, Suíça. E é preciso 'comprar' a entrada? A entrada é gratuita para quem quiser ficar apenas no Conselho durante três anos. Já os membros permanentes terão de desembolsar mil milhões de dólares ao longo do primeiro ano, sem confirmação oficial sobre o destino destes fundos