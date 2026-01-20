Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
O que é o Conselho de Paz criado por Trump e para que serve?
Ouça o Explicador Renascença da tarde desta terça-feira. Foto: Samuel Corum/Pool/EPA

Explicador Renascença

O que é o Conselho de Paz criado por Trump e para que serve?

20 jan, 2026 • Anabela Góis


No Explicador Renascença da tarde desta terça-feira, esclarecemos o que é que se sabe sobre este órgão que surgiu como solução pós-guerra para a Faixa de Gaza, quem vai fazer parte, a resposta de Portugal e quem está a duvidar da iniciativa, receando que este órgão se trate de uma ONU à medida do Presidente norte-americano.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, convidou 60 países para fazerem parte do Conselho de Paz, órgão que surgiu como solução pós-guerra para a Faixa de Gaza, em troca de uma taxa milionária.

Trump assinou o acordo sobre o território em outubro, mas a carta fundadora não faz referência à região. É um novo Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas com quotas a pagar?

O Explicador Renascença esclarece.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O que é que se sabe deste Conselho de Paz?

O Conselho de Paz surgiu como solução pós-guerra para a Faixa de Gaza, que deveria assegurar uma administração transitória para a região.

Porém, a carta fundadora dá-lhe um âmbito muito mais abrangente, que pode intervir em áreas afetadas ou ameaçadas por conflitos para promover a estabilidade, restaurar a governança confiável e legitima, e assegurar a paz duradoura.

E quem vai fazer parte?

Donald Trump convidou cerca de 60 países para serem membros fundadores.

A lista inclui os tradicionais aliados dos Estados Unidos da América (EUA): Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Portugal, a própria União Europeia, Israel, mas também rivais históricos, como a Rússia e a China.

Trump, presidente do mundo? O que é o Conselho de Paz e como vai funcionar

Mundo

Trump, presidente do mundo? O que é o Conselho de Paz e como vai funcionar

Donald Trump já enviou convites para potenciais me(...)

E quem aceitou o convite?

Só dez países aceitaram oficialmente: EUA, Canadá, Argentina, Hungria, Marrocos, Albânia, Cazaquistão, Paraguai, Uzbequistão e Vietname.

França rejeitou o convite. O Presidente francês, Emmanuel Macron, alega que a carta fundadora do Conselho vai além do enquadramento de Gaza e levanta questões sérias, em particular com respeito aos princípios e estrutura das Nações Unidas.

Portugal já respondeu a Trump?

Ainda não, porque o Governo está a analisar o convite, consultando países terceiros e aguardando por esclarecimentos das autoridades norte-americanas. Contudo, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, já tenha apontado "algumas dúvidas" na configuração do organismo.

Paulo Rangel diz que, se fosse confinado a Gaza, já tinha aceitado. Porém, considera que a carta fundadora é equívoca sobre o alcance para além deste conflito.

Para já, Portugal não participa na cerimónia de assinatura, nesta quinta-feira, em Davos, Suíça.

E é preciso 'comprar' a entrada?

A entrada é gratuita para quem quiser ficar apenas no Conselho durante três anos.

Já os membros permanentes terão de desembolsar mil milhões de dólares ao longo do primeiro ano, sem confirmação oficial sobre o destino destes fundos

Conselho de Paz de Trump exige mil milhões de dólares para se ser membro permanente

Conselho de Paz de Trump exige mil milhões de dólares para se ser membro permanente

O valor não foi bem acolhido por outros países, in(...)

E quem preside é Donald Trump?

Donald Trump será o primeiro presidente do Conselho da Paz, terá mandato vitalício e poderes amplos. Também vai ser o único autorizado a convidar outros chefes de Estado e de Governo a participar, podendo revogar a sua participação, exceto em caso de "veto por dois terços dos Estados-membros", e Trump tem direito de veto em todas as votações.

É também Trump que escolhe a direção executiva que, para já, vai integrar oito membros: o Secretário de Estado norte americano, Marco Rubio, o enviado especial para o Médio Oriente Steve Witkoff, o genro de Trump, Jared Kushner, o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair, o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga e Nickolay Mladenov, ex-ministro da Defesa da Bulgária, que será o “alto representante” para Gaza.

Quem está a duvidar desta iniciativa?

Dúvidas e preocupações são, principalmente, das autoridades mundiais e da Europa, uma vez que este órgão pode enfraquecer as Nações Unidas, cujo papel tem sido muito criticado por Donald Trump. Trump acredita que a ONU nem sempre serve os interesses dos EUA.

Perante a criação do Conselho de Paz, há quem receie que este órgão se trate de uma ONU à medida do Presidente norte-americano.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
"Family Link". Como é que os pais podem orientar acesso dos filhos a conteúdos digitais?
20 jan, 2026

"Family Link". Como é que os pais podem orientar acesso dos filhos a conteúdos digitais?

Inteligência Artificial nas escolas. Uma distração ou ajuda para os alunos?
19 jan, 2026

Inteligência Artificial nas escolas. Uma distração ou ajuda para os alunos?

Presidenciais vão à segunda volta. Quando é que começa?
19 jan, 2026

Presidenciais vão à segunda volta. Quando é que começa?

Portugal com mais mortes em 2025?
16 jan, 2026

Portugal com mais mortes em 2025?

Casa Pia violou regras da UE por fazer negócio com clube ligado ao Kremlin?
16 jan, 2026

Casa Pia violou regras da UE por fazer negócio com clube ligado ao Kremlin?

Ex-assessora acusa Cotrim de assédio sexual. Caso pode avançar para tribunal?
15 jan, 2026

Ex-assessora acusa Cotrim de assédio sexual. Caso pode avançar para tribunal?

Acordo entre Galp e Moeve. O que sabemos da união das duas gasolineiras?
15 jan, 2026

Acordo entre Galp e Moeve. O que sabemos da união das duas gasolineiras?

Portugueses estão a perder confiança nos serviços públicos. O que está a falhar?
14 jan, 2026

Portugueses estão a perder confiança nos serviços públicos. O que está a falhar?

Sacos de plástico vão acabar? O que é que os vai substituir?
14 jan, 2026

Sacos de plástico vão acabar? O que é que os vai substituir?

Sócrates ficou outra vez sem advogado na Operação Marquês. E agora?
13 jan, 2026

Sócrates ficou outra vez sem advogado na Operação Marquês. E agora?

Vendas de automóveis estão acima do período pré-pandemia. Porque razão o número está a subir?
13 jan, 2026

Vendas de automóveis estão acima do período pré-pandemia. Porque razão o número está a subir?

Portugal é o país da Europa com maior excesso de mortalidade?
12 jan, 2026

Portugal é o país da Europa com maior excesso de mortalidade?

Alemanha discute com Reino Unido missão da NATO na Gronelândia. O que está em causa?
12 jan, 2026

Alemanha discute com Reino Unido missão da NATO na Gronelândia. O que está em causa?

Acordo comercial entre a UE e o Mercosul: o que está em jogo?
09 jan, 2026

Acordo comercial entre a UE e o Mercosul: o que está em jogo?

Protestos no Irão podem significar o fim do regime?
09 jan, 2026

Protestos no Irão podem significar o fim do regime?

Acordo entre Igreja e Estado em Espanha. Como funciona?
08 jan, 2026

Acordo entre Igreja e Estado em Espanha. Como funciona?

Longas filas nos aeroportos. Sistema de controlo de fronteiras está em risco?
08 jan, 2026

Longas filas nos aeroportos. Sistema de controlo de fronteiras está em risco?

Homem morre à espera do INEM no Seixal. O que aconteceu?
07 jan, 2026

Homem morre à espera do INEM no Seixal. O que aconteceu?

Habitação. Preços de casas subiram tanto que absorveram benefício fiscal para jovens?
07 jan, 2026

Habitação. Preços de casas subiram tanto que absorveram benefício fiscal para jovens?

Porque é que Donald Trump quer anexar a Gronelândia?
06 jan, 2026

Porque é que Donald Trump quer anexar a Gronelândia?

Nestlé retira lotes de fórmula de leite para bebés. Qual é o perigo para as crianças?
06 jan, 2026

Nestlé retira lotes de fórmula de leite para bebés. Qual é o perigo para as crianças?

Mais mortos e mais acidentes nas estradas portuguesas?
05 jan, 2026

Mais mortos e mais acidentes nas estradas portuguesas?

Há provas de que Maduro é líder de uma rede de narcoterrorismo?
05 jan, 2026

Há provas de que Maduro é líder de uma rede de narcoterrorismo?

O que sabemos sobre o incêndio em estância de esqui na Suíça?
02 jan, 2026

O que sabemos sobre o incêndio em estância de esqui na Suíça?

Que reformas na Saúde travou Marcelo? Porquê?
02 jan, 2026

Que reformas na Saúde travou Marcelo? Porquê?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.