O que é o Polymarket?
O que é o Polymarket? Ouça o Explicador Renascença

​Explicador Renascença

O que é o Polymarket, o site ilegal que movimenta milhões em apostas?

21 jan, 2026 • Anabela Góis


O regulador diz que o site não tem licença para operar em Portugal, mas o facto é que movimentou mais de 100 milhões de euros em apostas sobre as eleições presidenciais portuguesas.

No Explicador Renascença desta quarta-feira vamos falar do Polymarket, um site ilegal de apostas que foi bloqueado esta quarta-feira pelas operadoras MEO, Vodafone e NOS.

O regulador diz que o site não tem licença para operar em Portugal, mas o facto é que movimentou mais de 100 milhões de euros em apostas sobre as eleições presidenciais portuguesas.

Que site é este e como é que funciona?

Trata-se de um mercado de previsões com base em criptomoedas, com um conceito muito simples: para qualquer evento do dia a dia, seja desporto, política, economia ou cultura, é possível comprar ou vender "ações", chamemos assim sobre o desfecho de cada um desses eventos.

É possível, por exemplo, apostar em quantas vezes Donald Trump vai dizer “obrigado” durante um discurso, quem vai ser o líder da Venezuela até ao final do ano ou se o ano de 2026 vai ser o mais quente de sempre.

No fundo, são apostas e há apenas duas opções: sim ou não, e o apostador tem de comprar, no mínimo, cinco apostas com um custo de cerca de 5 dólares (porque as criptomoedas estão associadas ao valor da moeda americana).

Quanto menor for a probabilidade atribuída a um desfecho, maior é o potencial de lucro, mas também maior é o risco de perder tudo.

No caso das presidenciais portuguesas, que tivesse investido cinco dólares na vitória de André Ventura na primeira volta teria perdido tudo?

Sim, mas atenção: os apostadores deste site têm de ter conta em criptomoedas e, no caso de vencerem, o lucro é sujeito a uma tributação de 28%.

Houve muita gente a apostar nas eleições portuguesas?

Houve tanta gente que as apostas sobre o próximo Presidente da República somaram mais de 130 milhões de dólares.

Havia 15 hipóteses diferentes: quem seria o vencedor, quem teria mais votos na primeira volta, qual seria a percentagem de abstenção ou quem venceria num determinado distrito, só para dar alguns exemplos.

Só nas horas que antecederam a divulgação dos resultados, foram movimentados mais de cinco milhões de euros nos vários mercados.

E isto tudo num site ilegal em Portugal?

Sim. De acordo com o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, o Polymarket é ilegal.

Não só não tem licença para operar em Portugal, como a lei portuguesa não permite a exploração de apostas sobre eventos ou acontecimentos políticos, sejam nacionais ou internacionais.

Na última sexta-feira, o Polymarket recebeu ordem do regulador para terminar a sua atividade em Portugal, em 48 horas, ou seja, no limite até ao final de domingo, o que não aconteceu, pelo que foi dada ordem às operadoras para bloquearem o site.

E nesta altura já não está ativo?

As operadoras Meo, Vodafone e NOS corresponderam à ordem do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos e já bloquearam o site.

Os portugueses que tenham apostado e ganhado vão receber o dinheiro apesar da plataforma ser ilegal no país?

Não há qualquer garantia. O regulador diz que, como o nome indica, só "regula e fiscaliza" a atividade de empresas com licença de apostas online em Portugal. Só tem poder para "notificar os operadores para cessarem voluntariamente a sua atividade". Ou seja, não há garantias que, depois do bloqueio da plataforma, os apostadores portugueses recebam o dinheiro investido.

