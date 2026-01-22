Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Segurança Social. As reformas estão protegidas?
Ouça o Explicador Renascença da tarde desta quinta-feira. Foto: Jane Dempster/Reuters

Explicador Renascença

Segurança Social. As reformas estão protegidas?

22 jan, 2026 • Alexandre Abrantes Neves


Governo avança com maior transferência "de sempre" para fundo das pensões. No Explicador Renascença da tarde desta quinta-feira, indicamos o valor transferido para a "almofada" das pensões, comparamos este ao valor transferido no ano passado e esclarecemos se é deste fundo que são pagas as reformas todos os meses.

O governo vai fazer a "maior transferência de sempre" para o fundo de pensões, isto é, para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS), anunciou esta semana a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Em causa estão 5,5 milhões de euros e a governante Rosário Palma Ramalho destacou que este valor permite "reforçar a proteção de pensões". Então, é este o fundo que paga todas as reformas?

O Explicador Renascença esclarece.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Que valor foi transferido para o fundo das pensões em 2025?

Em comparação com 2025, registou-se um crescimento de mais de 30% nessa verba.

Tal justifica-se porque o Estado perdeu outros envelopes financeiros que serviam para garantir este fundo.

Mas que dinheiro é este que se perdeu?

O que veio baralhar as contas foi uma decisão do Tribunal Constitucional de outubro do ano passado. Nessa altura, foi chumbado o imposto de solidariedade da banca, que dava cerca de 50 milhões de euros por ano ao Estado.

Quando os juízes se pronunciaram, já o atual governo da AD tinha acabado com o imposto que foi criado em 2020 para compensar a perda de receitas da Segurança Social devido à pandemia.

Ainda assim, entre 2020 e 2024, o Estado arrecadou mais de 200 milhões de euros, que teve agora de os devolver - daí a necessidade de financiar a almofada de pensões com dinheiro vindo de outros sítios.

Maioria das pensões aumenta 2,80% a partir de janeiro

Maioria das pensões aumenta 2,80% a partir de janeiro

É deste fundo que são pagas as reformas todos os meses?

Esta "almofada" - financiada maioritariamente através de dívida publica - tem como objetivo garantir o pagamento das pensões, sempre que as receitas da segurança social não sejam suficientes para pagar a totalidade das reformas.

É um instrumento, por isso, de muita importância para garantir a estabilidade da segurança social e, idealmente, deve ter em carteira o dinheiro suficiente para garantir dois anos de pensões.

No ano passado, esse objetivo foi atingido, com cerca de 41 mil milhões de euros guardados nesse cofre até ao momento.

Mas estão previstas transferências desse valores tão avultados todos os anos?

Na comissão parlamentar, a ministra da Segurança Social frisou várias vezes que estas transferências não eram obrigatórias. Essa afirmação motivou muitas perguntas e críticas por parte da oposição, principalmente dos partidos à esquerda.

Contudo, Maria do Rosário Palma Ramalho recusou que o governo esteja a pensar privatizar este fundo de pensões.

O objetivo, segundo a ministra, não é passá-lo para mãos privadas, mas sim reforçá-lo. No entanto, não explicou como pensa reforçar este fundo.

A governante disse apenas que está à espera de dar melhores melhores esclarecimentos até à conclusão do relatório, que está em elaboração sobre a Segurança Social.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Novas regras para tirar a carta. Não vai ser preciso ir a todas as aulas de condução?
22 jan, 2026

Novas regras para tirar a carta. Não vai ser preciso ir a todas as aulas de condução?

O que é o Polymarket, o site ilegal que movimenta milhões em apostas?
21 jan, 2026

O que é o Polymarket, o site ilegal que movimenta milhões em apostas?

Educação. O Governo vai fundir o primeiro ciclo com o segundo ciclo?
21 jan, 2026

Educação. O Governo vai fundir o primeiro ciclo com o segundo ciclo?

O que é o Conselho de Paz criado por Trump e para que serve?
20 jan, 2026

O que é o Conselho de Paz criado por Trump e para que serve?

"Family Link". Como é que os pais podem orientar acesso dos filhos a conteúdos digitais?
20 jan, 2026

"Family Link". Como é que os pais podem orientar acesso dos filhos a conteúdos digitais?

Inteligência Artificial nas escolas. Uma distração ou ajuda para os alunos?
19 jan, 2026

Inteligência Artificial nas escolas. Uma distração ou ajuda para os alunos?

Presidenciais vão à segunda volta. Quando é que começa?
19 jan, 2026

Presidenciais vão à segunda volta. Quando é que começa?

Portugal com mais mortes em 2025?
16 jan, 2026

Portugal com mais mortes em 2025?

Casa Pia violou regras da UE por fazer negócio com clube ligado ao Kremlin?
16 jan, 2026

Casa Pia violou regras da UE por fazer negócio com clube ligado ao Kremlin?

Ex-assessora acusa Cotrim de assédio sexual. Caso pode avançar para tribunal?
15 jan, 2026

Ex-assessora acusa Cotrim de assédio sexual. Caso pode avançar para tribunal?

Acordo entre Galp e Moeve. O que sabemos da união das duas gasolineiras?
15 jan, 2026

Acordo entre Galp e Moeve. O que sabemos da união das duas gasolineiras?

Portugueses estão a perder confiança nos serviços públicos. O que está a falhar?
14 jan, 2026

Portugueses estão a perder confiança nos serviços públicos. O que está a falhar?

Sacos de plástico vão acabar? O que é que os vai substituir?
14 jan, 2026

Sacos de plástico vão acabar? O que é que os vai substituir?

Sócrates ficou outra vez sem advogado na Operação Marquês. E agora?
13 jan, 2026

Sócrates ficou outra vez sem advogado na Operação Marquês. E agora?

Vendas de automóveis estão acima do período pré-pandemia. Porque razão o número está a subir?
13 jan, 2026

Vendas de automóveis estão acima do período pré-pandemia. Porque razão o número está a subir?

Portugal é o país da Europa com maior excesso de mortalidade?
12 jan, 2026

Portugal é o país da Europa com maior excesso de mortalidade?

Alemanha discute com Reino Unido missão da NATO na Gronelândia. O que está em causa?
12 jan, 2026

Alemanha discute com Reino Unido missão da NATO na Gronelândia. O que está em causa?

Acordo comercial entre a UE e o Mercosul: o que está em jogo?
09 jan, 2026

Acordo comercial entre a UE e o Mercosul: o que está em jogo?

Protestos no Irão podem significar o fim do regime?
09 jan, 2026

Protestos no Irão podem significar o fim do regime?

Acordo entre Igreja e Estado em Espanha. Como funciona?
08 jan, 2026

Acordo entre Igreja e Estado em Espanha. Como funciona?

Longas filas nos aeroportos. Sistema de controlo de fronteiras está em risco?
08 jan, 2026

Longas filas nos aeroportos. Sistema de controlo de fronteiras está em risco?

Homem morre à espera do INEM no Seixal. O que aconteceu?
07 jan, 2026

Homem morre à espera do INEM no Seixal. O que aconteceu?

Habitação. Preços de casas subiram tanto que absorveram benefício fiscal para jovens?
07 jan, 2026

Habitação. Preços de casas subiram tanto que absorveram benefício fiscal para jovens?

Porque é que Donald Trump quer anexar a Gronelândia?
06 jan, 2026

Porque é que Donald Trump quer anexar a Gronelândia?

Nestlé retira lotes de fórmula de leite para bebés. Qual é o perigo para as crianças?
06 jan, 2026

Nestlé retira lotes de fórmula de leite para bebés. Qual é o perigo para as crianças?

Mais mortos e mais acidentes nas estradas portuguesas?
05 jan, 2026

Mais mortos e mais acidentes nas estradas portuguesas?

Há provas de que Maduro é líder de uma rede de narcoterrorismo?
05 jan, 2026

Há provas de que Maduro é líder de uma rede de narcoterrorismo?

O que sabemos sobre o incêndio em estância de esqui na Suíça?
02 jan, 2026

O que sabemos sobre o incêndio em estância de esqui na Suíça?

Que reformas na Saúde travou Marcelo? Porquê?
02 jan, 2026

Que reformas na Saúde travou Marcelo? Porquê?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.