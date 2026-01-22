Segurança Social. As reformas estão protegidas?

O governo vai fazer a "maior transferência de sempre" para o fundo de pensões, isto é, para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS), anunciou esta semana a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Em causa estão 5,5 milhões de euros e a governante Rosário Palma Ramalho destacou que este valor permite "reforçar a proteção de pensões". Então, é este o fundo que paga todas as reformas?

O Explicador Renascença esclarece.

Que valor foi transferido para o fundo das pensões em 2025?

Em comparação com 2025, registou-se um crescimento de mais de 30% nessa verba.

Tal justifica-se porque o Estado perdeu outros envelopes financeiros que serviam para garantir este fundo.

Mas que dinheiro é este que se perdeu?

O que veio baralhar as contas foi uma decisão do Tribunal Constitucional de outubro do ano passado. Nessa altura, foi chumbado o imposto de solidariedade da banca, que dava cerca de 50 milhões de euros por ano ao Estado.

Quando os juízes se pronunciaram, já o atual governo da AD tinha acabado com o imposto que foi criado em 2020 para compensar a perda de receitas da Segurança Social devido à pandemia.

Ainda assim, entre 2020 e 2024, o Estado arrecadou mais de 200 milhões de euros, que teve agora de os devolver - daí a necessidade de financiar a almofada de pensões com dinheiro vindo de outros sítios.