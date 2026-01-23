De medalha ao pescoço. Quem é que Marcelo condecorou nos últimos 10 anos?

Eleito há 10 anos, o Presidente da República (PR), Marcelo Rebelo de Sousa, fez questão de entregar várias condecorações a cidadãos e entidades nacionais durante a posse e estadia em Belém.

Nos últimos anos, contam-se mais de duas mil e duzentas. Quem são os condecorados? Marcelo excedeu-se nestas medalhas em comparação com os anteriores PR? E as polémicas?

O Explicador Renascença esclarece.

Todos os condecorados são portugueses?

A maioria das medalhas foi entregue a cidadãos portugueses e entidades nacionais. Por opção de Marcelo, as cerimónias eram mantidas em privado, sem divulgação prévia e sem a presença de jornalistas.

De acordo com a informação disponível online no portal das Ordens Honoríficas Portuguesas, Marcelo entregou exatamente 2.260 insignias até dezembro do ano passado.

Isto é, entregou à volta de 750 no primeiro mandato, entre 2016 e 2021, e as restantes 1.180 desde 2021 até dezembro de 2025.

Os antigos PR entregaram mais ou menos medalhas?

De forma geral, os antecessores de Marcelo entregaram mais medalhas ao longo do mandato. Apenas Cavaco Silva andou na mesma grandeza que Marcelo, já que, entre 2006 e 2016, entregou 2.320 condecorações.

Antes de Cavaco, os outros presidentes eleitos em democracia optaram por entregar um número bem mais elevado de medalhas.

Mário Soares lidera o pódio, com mais de 5 mil condecorações, logo em seguida Ramalho Eanes que - entre 1976 e 1986 - entregou 4.990 condecorações, sendo que mais de metade destas foram atribuídas a cidadãos estrangeiros.