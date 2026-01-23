Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Fraudes no E-Lar. Quais são as consequências para quem viola as regras?
Ouça o Explicador Renascença

Explicador Renascença

Fraudes no E-Lar. Quais são as consequências para quem viola as regras?

23 jan, 2026 • André Rodrigues


Há mesmo situações de clientes que tiram fotografias a fogões ou fornos instalados noutra morada e depois candidatam a habitação onde realmente vivem, onde não existe qualquer aparelho a gás.

Há casos de fraude no programa E-Lar.

O programa que o Governo lançou para apoiar a substituição de eletrodomésticos antigos tem sido utilizado de forma indevida por vários beneficiários.

O Explicador Renascença esclarece.

Que fraude está a ocorrer?

Consiste sobretudo na apresentação de fotografias falsas de equipamentos a gás. É um requisito obrigatório para aceder ao apoio, através da plataforma online.

De acordo com o "Jornal de Notícias", há candidatos que enviam imagens de aparelhos que não lhes pertencem. Seja tiradas em casas de familiares, amigos ou até em segundas habitações.

Tudo para simular que têm um equipamento a gás pronto a ser substituído.

Quem deteta estas tentativas de fraude?

Os revendedores de equipamentos, porque são são obrigados a confirmar a existência do aparelho antigo e a documentar a substituição com fotografias do equipamento velho e do novo.

Há mesmo situações de clientes que tiram fotografias a fogões ou fornos instalados noutra morada e depois candidatam a habitação onde realmente vivem, onde não existe qualquer aparelho a gás.

Por outro lado, há ainda casos em que os candidatos não especificam que o equipamento fotografado é elétrico, esperando que passe despercebido.

O que acontece a quem viola as regras?

Pode ficar proibido de aceder durante três anos aos apoios do Fundo Ambiental. Essa é uma das medidas punitivas introduzidas pelo Ministério do Ambiente.

A outra determina que, se um retalhista verificar que não existe nenhum equipamento a gás na habitação no momento da entrega, o candidato tem de pagar o transporte do novo aparelho.

Estas alterações constam do regulamento que está publicado no site do Fundo Ambiental e resultam da experiência adquirida na fase anterior do programa E-Lar.

Já houve tentativas de fraude na primeira fase?

Sim. E foi precisamente por causa dessas situações que o Governo decidiu apertar as regras na segunda fase.

Não há números oficiais por parte do Ministério do Ambiente que também recusa classificar formalmente estes casos como sendo fraude.

Contudo, a tutela reconhece que houve irregularidades suficientes para justificar estas medidas punitivas.

Qual é o estado atual do programa E-Lar?

Apesar de a dotação de 60,8 milhões de euros ainda não estar esgotada, muitos candidatos continuam a ser surpreendidos por custos adicionais - como a instalação, IVA e outras despesas não cobertas pelo voucher - o que leva alguns beneficiários a desistir.

De acordo com o balanço mais recente, foram iniciadas cerca de 57 mil candidaturas, emitidos mais de 34 mil vouchers e utilizados pouco mais de 1.300.

Há prazo para utilizar os vales E-Lar?

Sim. Os vales são de utilização única e têm de ser usados no mesmo fornecedor e numa única compra, nos 60 dias após a sua emissão.

Se não for utilizado nesse período, o beneficiário perde o direito ao apoio.

Tem de se utilizar tudo ao mesmo tempo?

Tem de ser tudo ao mesmo tempo e na mesma loja. Outra nota importante: o prazo para utilizar o vale E-Lar começa a contar a partir da data em que o voucher é emitido, e não do momento em que é formalizada a candidatura.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Segurança Social. As reformas estão protegidas?
22 jan, 2026

Segurança Social. As reformas estão protegidas?

Novas regras para tirar a carta. Não vai ser preciso ir a todas as aulas de condução?
22 jan, 2026

Novas regras para tirar a carta. Não vai ser preciso ir a todas as aulas de condução?

O que é o Polymarket, o site ilegal que movimenta milhões em apostas?
21 jan, 2026

O que é o Polymarket, o site ilegal que movimenta milhões em apostas?

Educação. O Governo vai fundir o primeiro ciclo com o segundo ciclo?
21 jan, 2026

Educação. O Governo vai fundir o primeiro ciclo com o segundo ciclo?

O que é o Conselho de Paz criado por Trump e para que serve?
20 jan, 2026

O que é o Conselho de Paz criado por Trump e para que serve?

"Family Link". Como é que os pais podem orientar acesso dos filhos a conteúdos digitais?
20 jan, 2026

"Family Link". Como é que os pais podem orientar acesso dos filhos a conteúdos digitais?

Inteligência Artificial nas escolas. Uma distração ou ajuda para os alunos?
19 jan, 2026

Inteligência Artificial nas escolas. Uma distração ou ajuda para os alunos?

Presidenciais vão à segunda volta. Quando é que começa?
19 jan, 2026

Presidenciais vão à segunda volta. Quando é que começa?

Portugal com mais mortes em 2025?
16 jan, 2026

Portugal com mais mortes em 2025?

Casa Pia violou regras da UE por fazer negócio com clube ligado ao Kremlin?
16 jan, 2026

Casa Pia violou regras da UE por fazer negócio com clube ligado ao Kremlin?

Ex-assessora acusa Cotrim de assédio sexual. Caso pode avançar para tribunal?
15 jan, 2026

Ex-assessora acusa Cotrim de assédio sexual. Caso pode avançar para tribunal?

Acordo entre Galp e Moeve. O que sabemos da união das duas gasolineiras?
15 jan, 2026

Acordo entre Galp e Moeve. O que sabemos da união das duas gasolineiras?

Portugueses estão a perder confiança nos serviços públicos. O que está a falhar?
14 jan, 2026

Portugueses estão a perder confiança nos serviços públicos. O que está a falhar?

Sacos de plástico vão acabar? O que é que os vai substituir?
14 jan, 2026

Sacos de plástico vão acabar? O que é que os vai substituir?

Sócrates ficou outra vez sem advogado na Operação Marquês. E agora?
13 jan, 2026

Sócrates ficou outra vez sem advogado na Operação Marquês. E agora?

Vendas de automóveis estão acima do período pré-pandemia. Porque razão o número está a subir?
13 jan, 2026

Vendas de automóveis estão acima do período pré-pandemia. Porque razão o número está a subir?

Portugal é o país da Europa com maior excesso de mortalidade?
12 jan, 2026

Portugal é o país da Europa com maior excesso de mortalidade?

Alemanha discute com Reino Unido missão da NATO na Gronelândia. O que está em causa?
12 jan, 2026

Alemanha discute com Reino Unido missão da NATO na Gronelândia. O que está em causa?

Acordo comercial entre a UE e o Mercosul: o que está em jogo?
09 jan, 2026

Acordo comercial entre a UE e o Mercosul: o que está em jogo?

Protestos no Irão podem significar o fim do regime?
09 jan, 2026

Protestos no Irão podem significar o fim do regime?

Acordo entre Igreja e Estado em Espanha. Como funciona?
08 jan, 2026

Acordo entre Igreja e Estado em Espanha. Como funciona?

Longas filas nos aeroportos. Sistema de controlo de fronteiras está em risco?
08 jan, 2026

Longas filas nos aeroportos. Sistema de controlo de fronteiras está em risco?

Homem morre à espera do INEM no Seixal. O que aconteceu?
07 jan, 2026

Homem morre à espera do INEM no Seixal. O que aconteceu?

Habitação. Preços de casas subiram tanto que absorveram benefício fiscal para jovens?
07 jan, 2026

Habitação. Preços de casas subiram tanto que absorveram benefício fiscal para jovens?

Porque é que Donald Trump quer anexar a Gronelândia?
06 jan, 2026

Porque é que Donald Trump quer anexar a Gronelândia?

Nestlé retira lotes de fórmula de leite para bebés. Qual é o perigo para as crianças?
06 jan, 2026

Nestlé retira lotes de fórmula de leite para bebés. Qual é o perigo para as crianças?

Mais mortos e mais acidentes nas estradas portuguesas?
05 jan, 2026

Mais mortos e mais acidentes nas estradas portuguesas?

Há provas de que Maduro é líder de uma rede de narcoterrorismo?
05 jan, 2026

Há provas de que Maduro é líder de uma rede de narcoterrorismo?

O que sabemos sobre o incêndio em estância de esqui na Suíça?
02 jan, 2026

O que sabemos sobre o incêndio em estância de esqui na Suíça?

Que reformas na Saúde travou Marcelo? Porquê?
02 jan, 2026

Que reformas na Saúde travou Marcelo? Porquê?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.