O que é o ICE, como atua e por que é tão polémico?

26 jan, 2026 • André Rodrigues


A revolta tomou conta das ruas de Minneapolis, nos Estados Unidos. Este domingo, centenas de pessoas manifestaram-se em reação à morte de um homem às mãos dos agentes federais de imigração - o chamado ICE.

Antes de mais, o que é o ICE?

A sigla ICE é a abreviatura de Immigration and Customs Enforcement. Na prática, é responsável por aplicar as leis de imigração dentro do território dos Estados Unidos.

A agência foi estabelecida oficialmente em 2003, após os ataques de 11 de setembro.

Foi o resultado da Lei de Segurança Interna que, em 2002, sofreu várias alterações depois dos ataques de setembro de 2001 terem revelado falhas de coordenação entre agências responsáveis pela imigração, fronteiras e segurança.

A consequência foi a centralização e o reforço das funções de controlo migratório num só organismo para melhorar a vigilância de estrangeiros dentro do país e para aumentar a capacidade de deportação de indivíduos que são considerados uma ameaça à segurança nacional.

Por que razão tem sido tão polémico?

Sobretudo, por causa das situações que resultaram na morte de pessoas. Só em Minneapolis foram duas, desde o início deste ano. Mas também pela forma como atua. Nem os menores de idade escapam. Só este ano, os agentes do ICE já detiveram quase quatro mil menores. Entre eles uma criança de cinco anos.

As detenções ocorrem de várias formas: através de fiscalizações direcionadas a indivíduos com ordens de deportação pendentes; ou com operações em larga escala em bairros e locais de trabalho.

Porquê esta sucessão de casos em Minneapolis?

Porque esta cidade no Minnesota tem uma das maiores comunidades de imigrantes da região do Midwest. O ICE tem dado prioridade a operações em áreas onde consegue localizar mais pessoas num curto espaço de tempo.

Depois, tem tudo a ver com a atuação. As operações envolvem equipas fortemente armadas numa comunidade que, já de si, é sensível a intervenções policiais e reage com receio ou resistência.

Ou seja, qualquer intervenção rapidamente pode transformar‑se em confronto.

Para além deste caso mais recente de Alex Pretti, já este ano, a 7 de janeiro, uma mulher foi morta por agentes do ICE em Minneapolis, com disparos à queima roupa, por, alegadamente, ter desobedecido a uma operação stop.

Há portugueses detidos pelo ICE?

Sim. Pelo menos 10 cidadãos portugueses foram detidos, em diferentes operações de fiscalização migratória. O caso mais grave aconteceu na véspera de Natal, em Glen Burnie, no estado do Maryland.

Os agentes balearam Tiago Sousa Martins, um imigrante português que, de acordo com as autoridades, permanecia nos Estados Unidos com um visto expirado.

Mas há outros locais onde as ações do ICE têm visado portugueses. Em New Bedford, no estado do Massachussets, as comunidades locais têm criado redes de apoio, por exemplo, para garantir que os filhos de imigrantes portugueses detidos não ficam desamparadas enquanto os pais estão detidos.

O que acontece após uma detenção pelo ICE?

O primeiro passo é levar a pessoa para um centro de detenção. Segue-se uma audiência perante um juiz de imigração, que decide se a pessoa permanece detida, se é libertada sob fiança ou se é deportada.

Pode acontecer a transferência para outro estado, o que dificulta o contacto com familiares e advogados.

E tudo isto pode arrastar-se por muito tempo, com processos longos que podem durar meses ou anos.

