Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Trump sonha com um sistema de defesa aérea na Gronelândia. O que é a "Cúpula Dourada"?
Ouça aqui o Explicador Renascença da tarde desta segunda-feira. Foto: Mads Claus Rasmussen/EPA

Explicador Renascença

Trump sonha com um sistema de defesa na Gronelândia. O que é a "Cúpula Dourada"?

26 jan, 2026


No Explicador Renascença da tarde desta segunda-feira, explicamos porque é que Donald Trump considera a Gronelândia como um território vital para a defesa norte-americana, o que é a chamada "Cúpula Dourada" e os orçamentos multimilionários planeados.

Desde o início do novo mandato, o Presidente norte-americano, Donald Trump, planeia construir um sistema de defesa antiaérea para defender os Estados Unidos da América (EUA).

Nestes planos, a Gronelândia é considerada essencial para Trump. O sistema e os custos que implicam já são alvo de polémica.

O Explicador Renascença explica.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O que é a "Cúpula Dourada"?

Inspirada no sistema que existe em Israel e que conhecido como "Cúpula de Ferro", a construção deste sistema de defesa norte-americana foi uma das primeiras decisões tomadas por Donald Trump.

O objetivo é proteger os EUA contra mísseis balísticos e hipersónicos, recorrendo a satélites espaciais. O presidente norte-americano quer que esteja operacional em 2029, no final deste seu mandato.

Como funciona?

A "Cúpula Dourada" é um sistema de defesa antiaérea de várias camadas, com tecnologias de próxima geração.

O conceito inclui a integração de armas em terra, no mar e no espaço para defender os Estados Unidos de mísseis lançados por outro países, independentemente do tipo de míssil e da sua origem geográfica, incluindo lançamentos espaciais.

Estas funcionalidades obrigam a instalação de sistemas de defesa na órbita da Terra. Na prática, a "Cúpula Dourada" seria o primeiro sistema de defesa a operar no espaço, utilizando satélites para intercetar mísseis em todas as fases do voo: pré-lançamento, lançamento inicial, meio curso e descida.

O que é a “Cúpula Dourada” desejada por Trump? Qual é a importância da Gronelândia?

Mundo

O que é a “Cúpula Dourada” desejada por Trump? Qual é a importância da Gronelândia?

Donald Trump definiu a Gronelândia como “vital” pa(...)

E isto é possível?

O sistema já está a ser montado, mas levanta dúvidas a alguns entendidos. Por exemplo, um especialista em armas nucleares, Jeffrey Lewis, diz que o sistema tem uma janela reduzida de tempo - cerca de um minuto apenas - para intercetar um míssil depois da sua deteção e dar ordem de destruição.

Por outro lado, o especialista alerta para os custos implicados, já que a substituição anual dos satélites poderá chegar aos 40 mil milhões de dólares (cerca de 33.700 milhões de euros).

Qual é o orçamento final?

Até agora, os EUA gastaram mais de 24 mil milhões de dólares e este ano estão previstos mais 13 mil milhões de dólares para contratos da Força Espacial com empresas de defesa.

A Casa Branca projetou um orçamento de 175 mil milhões de dólares (147 mil milhões de euros) para o programa, mas o Gabinete de Orçamento do Congresso estima que a fatura final seja, pelo menos, três vezes maior, da ordem dos 542 mil milhões de dólares (456 mil milhões de euros).

Trump garante soberania em terrenos das bases militares na Gronelândia

EUA

Trump garante soberania em terrenos das bases militares na Gronelândia

Presidente norte-americano diz que teve "conversas(...)

Porquê a Gronelândia?

A localização da Gronelândia dá-lhe uma importância estratégica, uma vez que muitas das rotas de voo mais curtas de mísseis entre China, Rússia e EUA passam precisamente sobre a região. Pode, por isso, ser o local-chave para a instalação dos interceptores do sistema.

De resto, a região conta com uma rede de radares de alerta precoce que funcionam como os “olhos” do Pentágono para detetar qualquer ataque.

O radar mais a norte encontra-se precisamente na Base Espacial de Pituffik, que os Estados Unidos têm na ilha, e que é um dos poucos locais no planeta que consegue comunicar com toda a constelação de satélites necessária.

Recorde-se que Trump recuou com a intenção de aplicar tarifas à UE e entendeu-se, alegadamente, com a NATO na última semana.

Isso muda alguma coisa?

Para o projeto “Cúpula Dourada” e segundo o secretário-geral da NATO, as negociações versam apenas questões de segurança e medidas que assegurem que os chineses e os russos não ganhem acesso económico ou militar à Gronelândia.

Porém, a Rússia e a China estão a ganhar, de facto, força no Ártico, seja com frotas de quebra-gelos ou projetos de exploração.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
O que é o ICE, como atua e por que é tão polémico?
26 jan, 2026

O que é o ICE, como atua e por que é tão polémico?

De medalha ao pescoço. Quem é que Marcelo condecorou nos últimos 10 anos?
23 jan, 2026

De medalha ao pescoço. Quem é que Marcelo condecorou nos últimos 10 anos?

Fraudes no E-Lar. Quais são as consequências para quem viola as regras?
23 jan, 2026

Fraudes no E-Lar. Quais são as consequências para quem viola as regras?

Segurança Social. As reformas estão protegidas?
22 jan, 2026

Segurança Social. As reformas estão protegidas?

Novas regras para tirar a carta. Não vai ser preciso ir a todas as aulas de condução?
22 jan, 2026

Novas regras para tirar a carta. Não vai ser preciso ir a todas as aulas de condução?

O que é o Polymarket, o site ilegal que movimenta milhões em apostas?
21 jan, 2026

O que é o Polymarket, o site ilegal que movimenta milhões em apostas?

Educação. O Governo vai fundir o primeiro ciclo com o segundo ciclo?
21 jan, 2026

Educação. O Governo vai fundir o primeiro ciclo com o segundo ciclo?

O que é o Conselho de Paz criado por Trump e para que serve?
20 jan, 2026

O que é o Conselho de Paz criado por Trump e para que serve?

"Family Link". Como é que os pais podem orientar acesso dos filhos a conteúdos digitais?
20 jan, 2026

"Family Link". Como é que os pais podem orientar acesso dos filhos a conteúdos digitais?

Inteligência Artificial nas escolas. Uma distração ou ajuda para os alunos?
19 jan, 2026

Inteligência Artificial nas escolas. Uma distração ou ajuda para os alunos?

Presidenciais vão à segunda volta. Quando é que começa?
19 jan, 2026

Presidenciais vão à segunda volta. Quando é que começa?

Portugal com mais mortes em 2025?
16 jan, 2026

Portugal com mais mortes em 2025?

Casa Pia violou regras da UE por fazer negócio com clube ligado ao Kremlin?
16 jan, 2026

Casa Pia violou regras da UE por fazer negócio com clube ligado ao Kremlin?

Ex-assessora acusa Cotrim de assédio sexual. Caso pode avançar para tribunal?
15 jan, 2026

Ex-assessora acusa Cotrim de assédio sexual. Caso pode avançar para tribunal?

Acordo entre Galp e Moeve. O que sabemos da união das duas gasolineiras?
15 jan, 2026

Acordo entre Galp e Moeve. O que sabemos da união das duas gasolineiras?

Portugueses estão a perder confiança nos serviços públicos. O que está a falhar?
14 jan, 2026

Portugueses estão a perder confiança nos serviços públicos. O que está a falhar?

Sacos de plástico vão acabar? O que é que os vai substituir?
14 jan, 2026

Sacos de plástico vão acabar? O que é que os vai substituir?

Sócrates ficou outra vez sem advogado na Operação Marquês. E agora?
13 jan, 2026

Sócrates ficou outra vez sem advogado na Operação Marquês. E agora?

Vendas de automóveis estão acima do período pré-pandemia. Porque razão o número está a subir?
13 jan, 2026

Vendas de automóveis estão acima do período pré-pandemia. Porque razão o número está a subir?

Portugal é o país da Europa com maior excesso de mortalidade?
12 jan, 2026

Portugal é o país da Europa com maior excesso de mortalidade?

Alemanha discute com Reino Unido missão da NATO na Gronelândia. O que está em causa?
12 jan, 2026

Alemanha discute com Reino Unido missão da NATO na Gronelândia. O que está em causa?

Acordo comercial entre a UE e o Mercosul: o que está em jogo?
09 jan, 2026

Acordo comercial entre a UE e o Mercosul: o que está em jogo?

Protestos no Irão podem significar o fim do regime?
09 jan, 2026

Protestos no Irão podem significar o fim do regime?

Acordo entre Igreja e Estado em Espanha. Como funciona?
08 jan, 2026

Acordo entre Igreja e Estado em Espanha. Como funciona?

Longas filas nos aeroportos. Sistema de controlo de fronteiras está em risco?
08 jan, 2026

Longas filas nos aeroportos. Sistema de controlo de fronteiras está em risco?

Homem morre à espera do INEM no Seixal. O que aconteceu?
07 jan, 2026

Homem morre à espera do INEM no Seixal. O que aconteceu?

Habitação. Preços de casas subiram tanto que absorveram benefício fiscal para jovens?
07 jan, 2026

Habitação. Preços de casas subiram tanto que absorveram benefício fiscal para jovens?

Porque é que Donald Trump quer anexar a Gronelândia?
06 jan, 2026

Porque é que Donald Trump quer anexar a Gronelândia?

Nestlé retira lotes de fórmula de leite para bebés. Qual é o perigo para as crianças?
06 jan, 2026

Nestlé retira lotes de fórmula de leite para bebés. Qual é o perigo para as crianças?

Mais mortos e mais acidentes nas estradas portuguesas?
05 jan, 2026

Mais mortos e mais acidentes nas estradas portuguesas?

Há provas de que Maduro é líder de uma rede de narcoterrorismo?
05 jan, 2026

Há provas de que Maduro é líder de uma rede de narcoterrorismo?

O que sabemos sobre o incêndio em estância de esqui na Suíça?
02 jan, 2026

O que sabemos sobre o incêndio em estância de esqui na Suíça?

Que reformas na Saúde travou Marcelo? Porquê?
02 jan, 2026

Que reformas na Saúde travou Marcelo? Porquê?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.