Trump sonha com um sistema de defesa na Gronelândia. O que é a "Cúpula Dourada"?

Desde o início do novo mandato, o Presidente norte-americano, Donald Trump, planeia construir um sistema de defesa antiaérea para defender os Estados Unidos da América (EUA). Nestes planos, a Gronelândia é considerada essencial para Trump. O sistema e os custos que implicam já são alvo de polémica. O Explicador Renascença explica. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O que é a "Cúpula Dourada"? Inspirada no sistema que existe em Israel e que conhecido como "Cúpula de Ferro", a construção deste sistema de defesa norte-americana foi uma das primeiras decisões tomadas por Donald Trump. O objetivo é proteger os EUA contra mísseis balísticos e hipersónicos, recorrendo a satélites espaciais. O presidente norte-americano quer que esteja operacional em 2029, no final deste seu mandato. Como funciona? A "Cúpula Dourada" é um sistema de defesa antiaérea de várias camadas, com tecnologias de próxima geração. O conceito inclui a integração de armas em terra, no mar e no espaço para defender os Estados Unidos de mísseis lançados por outro países, independentemente do tipo de míssil e da sua origem geográfica, incluindo lançamentos espaciais. Estas funcionalidades obrigam a instalação de sistemas de defesa na órbita da Terra. Na prática, a "Cúpula Dourada" seria o primeiro sistema de defesa a operar no espaço, utilizando satélites para intercetar mísseis em todas as fases do voo: pré-lançamento, lançamento inicial, meio curso e descida.

E isto é possível? O sistema já está a ser montado, mas levanta dúvidas a alguns entendidos. Por exemplo, um especialista em armas nucleares, Jeffrey Lewis, diz que o sistema tem uma janela reduzida de tempo - cerca de um minuto apenas - para intercetar um míssil depois da sua deteção e dar ordem de destruição. Por outro lado, o especialista alerta para os custos implicados, já que a substituição anual dos satélites poderá chegar aos 40 mil milhões de dólares (cerca de 33.700 milhões de euros). Qual é o orçamento final? Até agora, os EUA gastaram mais de 24 mil milhões de dólares e este ano estão previstos mais 13 mil milhões de dólares para contratos da Força Espacial com empresas de defesa. A Casa Branca projetou um orçamento de 175 mil milhões de dólares (147 mil milhões de euros) para o programa, mas o Gabinete de Orçamento do Congresso estima que a fatura final seja, pelo menos, três vezes maior, da ordem dos 542 mil milhões de dólares (456 mil milhões de euros).