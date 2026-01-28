O que explica o impacto da tempestade Kristin?

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Nas últimas horas, quatro pessoas morreram com a passagem da depressão Kristin, dezenas de estradas estão cortadas, milhares de pessoas estão sem luz e comboios estão suspensos. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, sublinha que "todas as orientações" da Proteção Civil "devem ser acatadas". Mas a que se deve esta tamanha devastação? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O que explica o impacto desta tempestade? A própria violência da depressão Kristin deve-se especialmente ao vento, que atingiu na madrugada desta quarta-feira valores considerados de exceção para o que costuma acontecer em Portugal. As autoridades tinham avisado, mas a verdade é que a violência que o vento atingiu é considerada rara e nalguns casos superou mesmo os 140 quilómetros por hora que estavam previstos. Aliás, a depressão Kristin é considerada uma tempestade de vento pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), na medida em que é o fenómeno que mais impacto está a ter dentro dos parâmetros analisados.

Qual foi a rajada mais forte? Onde aconteceu? Dos registos já apurados, a rajada de vento mais forte registada nas estações meteorológicas que pertencem ao IPMA foi de 149 quilómetros por hora. Aconteceu entre as três e as quatro da manhã no Cabo Carvoeiro, em Peniche. No entanto, nas estações da Força Aérea Portuguesa foi registada uma rajada ainda mais violenta de 178 km/hora, pelas cinco da manhã, na Base Aérea de Monte Real, também no distrito de Leiria. Até no Algarve, habitualmente mais poupado a estes fenómenos, a estação do IPMA em Monchique registou uma rajada de 135 km/hora entre as seis e as sete da manhã. São valores acima da média? O IPMA fala em rajadas com impacto destrutivo, com uma força muito mais elevada do que o habitual e que se destacam nos registos de arquivo da instituição. Os valores não são ainda definitivos, mas uma em cada cinco estações meteorológicas do IPMA, colocadas em regra a 10 metros de altura, podem ter atingido valores recorde para o mês de janeiro na intensidade do vento. Algumas estações podem mesmo ter chegado ao valor mais alto dos últimos 15 anos: são os casos de Cabo Carvoeiro, Ansião, Leiria ou Castelo Branco. A comparação é feita com a chamada Tempestade do Oeste que ocorreu em 2009. Na altura, foi registada em Torres Vedras uma rajada de vento de 142 quilómetros por hora, mas também a depressão Leslie em 2018 teve rajas na ordem dos 170 quilómetros por hora. Já no ano passado a depressão Martinho que atingiu o território português registou igualmente uma rajada de 169 quilómetros por hora no Cabo da Roca, mas o IPMA ainda não consegue dizer se a proximidade entre a depressão Martinho e a Kristen pode querer dizer que estes fenómenos são cada vez mais normais.